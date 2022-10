Enquête sur l’incident survenu à Amasrakad dans la région de Gao

Bamako, 1er octobre 2022 - À la suite de l’incident survenu le 28 septembre 2022 entre une patrouille des Forces armées maliennes et des éléments conjoints de la Plateforme et de la Coalition des Mouvements de l’Azawad dans la localité de Amasrakad, dans la région de Gao, il est prévu de constituer une Équipe mixte d'Observation et de Vérification (EMOV). Composée de représentants du Gouvernement malien, des groupes armés signataires et de la MINUSMA, l’EMOV sera chargée de faire la lumière sur ce malheureux incident et de faciliter la prise des mesures requises dans le cadre des mécanismes prévus par l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger.

La MINUSMA souligne la nécessité pour tous les acteurs concernés de continuer de privilégier la voie du dialogue et de persévérer dans la dynamique actuelle de parachèvement de la mise en œuvre de l’Accord de paix.