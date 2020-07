Enquête Nationale Nutritionnelle et de Mortalité Rétrospective suivant la méthodologie SMART-septembre 2019, Mali - Rapport Final, décembre 2019

RESUME

Dans le cadre de la surveillance nutritionnelle, le Gouvernement du Mali à travers le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, et celui de l’Aménagement du Territoire et de la Population, appuyés par ses partenaires financiers et techniques (UNICEF, PAM, FAO et OMS) ont organisé la neuvième édition de l’enquête nationale de nutrition et de mortalité rétrospective basée sur la méthodologie SMART en septembre 2019.

Il s’agit d’une enquête statistique de portée nationale réalisée avec une périodicité annuelle. Elle s’inscrit dans une perspective d’harmonisation des méthodes d’évaluation et de suivi de la situation nutritionnelle en République du Mali.

Le Mali avec l’existence de multiples données d'évaluations nutritionnelles provenant de différentes sources s’est résolument tourné vers la mise en place d’une base de données nutritionnelles à couverture nationale en 2011.

Après la réalisation avec succès des huit éditions de l’enquête SMART, à savoir : SMART 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 auxquelles vient s’ajouter cette neuvième édition de 2019, cette dernière a couvert toutes les régions du Mali en plus du district de Bamako.

La présente enquête est transversale basée sur un sondage en grappes à deux degrés, dont le calcul des tailles d’échantillon et le tirage des grappes ont été effectués à l’aide du logiciel ENA, version juillet 2015. Au total, 620 grappes ont été couvertes par l’enquête au sein desquelles 6076 enfants de 0 à 23 mois, 13 054 enfants de 6 à 59 mois et 13 821 femmes de 15-49 ans ont été mesurés.

La sélection des ménages enquêtés dans les différentes grappes a été effectuée par un tirage aléatoire systématique en appliquant un pas de sondage. Au sein de chaque ménage sélectionné tous les enfants âgés de 0 à 59 mois ont été inclus dans l’échantillon. Les principales données collectées et analysées chez les enfants étaient : le sexe, l’âge, le poids, la taille, les œdèmes, le périmètre brachial. En plus, la qualité de l’alimentation du jeune enfant (ANJE) et la disponibilité du sel iodé ont été mesurées au niveau de chaque ménage échantillonné.

La saisie, l’apurement et l’analyse des données ont été effectués à l’aide des logiciels ENA, CSPRO, Excel et SPSS version 20. Les données anthropométriques pour les enfants de moins 5 ans ont été saisies de façon quotidienne par les chefs d’équipe au fur et à mesure que la collecte se déroulait sur le terrain. L’analyse finale des données anthropométriques des enfants de moins de 5 ans a été conduite suivant les recommandations de la méthodologie SMART. Les mesures anthropométriques individuelles des enfants ont été comparées à des valeurs de références internationales (Standards OMS 2006).