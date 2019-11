En marche vers une autre victoire sur le VIH-Sida

Dans l’après-midi du 21 novembre 19, près de 80 personnes ont battu le pavé du Quartier général de la MINUSMA. Parmi elles, des membres d’associations de personnes vivants avec le VIH et d’associations de lutte contre la maladie, des représentant du Haut Conseil national de lutte contre le SIDA ; du Ministère de la défense et des anciens combattants, ou encore, des représentantes des femmes de la Police nationale.

Tous ont répondu à l’invitation de la MINUSMA à participer à la première édition de "Marchons ensemble vers les 90-90-90". Organisé par l’unité de lutte contre le VIH de la Mission de l’ONU au Mali, cette marche symbolique contribue à la sensibilisation à la lutte contre le SIDA et particulièrement à l’objectif 90-90-90*. "90-90-90" est la vision de l’ONUSIDA qui stipule qu’à l’horizon 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique ; 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement anti rétroviral durable et 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée.

Long de 2.3 kilomètres, le parcours des marcheurs a débuté devant le bureau du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif.

À l’arrivée, les marcheurs, ont pris une photo finale près du ruban rouge symbolisant la lutte contre la maladie. Des lumières symbolisant la lutte ont été allumées puis, une collation et une prestation d’artiste ont mis fin à l’activité.

Gao aussi a marché

Sous le slogan « Les communautés font la différence », l’Unité VIH-SIDA du Bureau régional a lui aussi mobilisé l’ensemble du personnel civil et en uniforme de la MINUSMA à Gao, pour une marche symbolique dans le « Super Camp », conduite par le Chef de Bureau, Oumar Ba et l’ensemble du staff directoire du bureau.

Selon le Docteur Suzy Helene Meli Ngoda, Cheffe de l’Unité VIH-SIDA à Gao : « Cette marche est un signe de solidarité avec les victimes du SIDA, pour combattre la stigmatisation sociale au sein de leurs familles et communautés, particulièrement en Afrique. Nous voulons nous engager pour mettre fin à la stigmatisation, promouvoir le dépistage et le traitement par antirétroviraux, afin de contrer le SIDA ».

La nécessité d’une action concrète a aussi été soulignée par le représentant de la Direction régionale du Haut Conseil National de Lutte contre le Sida, Boubacar Maiga, qui dépeint la gravité de la situation de façon claire : « Au Mali, chaque jour 11 personnes meurent à cause du SIDA et 13 sont infectées. En 2006, 6,600 personnes étaient détectées infectées à Gao et seulement 600 étaient sous traitement ». C’est pour cette raison que la MINUSMA de concert avec ses partenaires, s’engage dans cette lutte et pour cela, la marche du 25 sera suivie par trois jours de dépistage organisés dans le Super Camp, au niveau de la Clinique médicale Level I et de l’Unité VIH-SIDA.