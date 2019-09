Effondrement d'un immeuble à Banconi-Bamako : le Ministre Michel Hamala Sidibé au chevet des blessés

De retour d'une mission à l'étranger, le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé, s'est directement rendu à l'hôpital Gabriel Touré, au chevet des victimes de l'effrondement du bâtiment, survenu ce jour à Banconi en commune I du District de Bamako. Cet incident malheureux a occasionné 25 victimes dont 3 cas de decès. Au nom du Président de la République IBK et au nom de l'ensemble du gouvernement, le Ministre Michel Hamala Sidibé a présenté les condoléances aux familles durément touchées et a souhaité prompt rétablissement aux malades. Selon le Ministre Sidibé,les dispositions sont en cours pour une prise en charge efficace et efficientes des victimes.

AMT