Education Cannot Wait apporte une aide de US $ 2,5 millions au HCR au profit de 20 000 élèves réfugiés, rapatriés et des communautés hôtes dans le Nord et le Centre du Mali

Le fonds mondial Education Cannot Wait (ECW), dédié à l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées, a renouvelé son financement à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Mali à hauteur de 2.5 millions de dollars, afin d’appuyer les interventions du Gouvernement malien au profit des enfants déplacés de force dans les régions les plus affectées par l’insécurité et les conflits.

À travers le nouveau programme d’éducation pluriannuel du fonds international Education Cannot Wait, d’une durée de trois ans, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Mali soutiendra près de 20 000 enfants réfugiés, rapatriés et des communautés hôtes, pour leur permettre d’accéder à une éducation inclusive et de qualité, dans les régions les plus affectées par les conflits et l’insécurité au Mali.

Les interventions prévues dans le cadre de ce programme permettront d’améliorer l’accès à l’éducation à travers le renforcement des infrastructures éducatives nationales, la mise en place de programmes d’éducation accrédités, une assistance financière aux familles les plus vulnérables, la distribution de matériel et fournitures scolaires, ainsi que l’organisation de séances de sensibilisation autour de l’importance de l’éducation dans le développement des enfants. Le programme veillera également à soutenir les écoles et les enseignants dans la provision d’une éducation de qualité, grâce notamment à la distribution de supports pédagogiques, l’organisation de formations spécifiques pour le personnel éducatif, et l’amélioration des programmes d’alimentation scolaire à travers les comités de gestion scolaire, qui seront à leur tour renforcés.

Ce financement s’ajoute à une contribution de 750 000 dollars versée au HCR Mali par Education Cannot Wait en 2020, pour un projet ayant permis d’assister plus de 20 000 enfants réfugiés, déplacés internes et des communautés hôtes en réponse à la pandémie COVID-19. Centré sur des activités d’éducation à distance et de renforcement des installations d’eau et d’assainissement dans les écoles et les communautés, ce projet a permis non seulement d’assurer une continuité éducative en fournissant des milliers de radios solaires et de kits scolaires aux enfants bénéficiaires et en formant plus de 120 personnels enseignant, mais également d’améliorer les infrastructures scolaires par la construction de pompes d’eau à énergie solaire et l’installation de centaines de stations de lavage des mains, afin de permettre aux élèves de retourner à l’école en toute sécurité.

« Nous sommes reconnaissants envers Education Cannot Wait pour cette contribution qui consolidera davantage les efforts du HCR dans sa réponse à l’urgence au Nord et au Centre du Mali. Elle tombe à point nommé avec le renforcement de notre présence dans la région de Ménaka, qui accueille depuis 2020 le plus grand nombre de réfugiés dans le pays » a déclaré Pierre Camara, Représentant adjoint du HCR au Mali.

À l'heure actuelle, plus de 1 300 écoles sont encore fermées au Mali à cause des attaques et de l’insécurité, représentant 15% du nombre total des écoles dans le pays, et affectant ainsi 403 200 enfants d’âge scolaire, parmi lesquels se trouvent des milliers d’enfants réfugiés, rapatriés et déplacés internes. Les raisons principales de ces fermetures sont les menaces proférées par les groupes armés, visant directement les écoles, les élèves et le personnel enseignant, ainsi que l’insécurité générale persistante. Par ailleurs, les régions du Nord et du Centre du Mali demeurent les plus affectées par ces fermetures, dont les principales sont les régions de Ménaka (40% des écoles), de Mopti (36%) et de Kidal (34%).

Au Mali, les enfants représentent plus de 57% des réfugiés et 62% des déplacés internes. L’éducation est un des domaines prioritaires de la réponse du HCR au Mali, en lien avec sa Stratégie de Protection pour le Sahel. Ce programme pluriannuel permettra ainsi de contribuer à la protection de milliers d’enfants en leur permettant d’accéder à une éducation adéquate dans les zones les plus reculées du pays.

