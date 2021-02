ECW Multi-Year Resilience Programme Mali 2021-2023

Résumé du programme

Le Mali est actuellement confronté à une grave crise humanitaire et sécuritaire. Les effets combinés du conflit et de l'insécurité multiforme, des perturbations climatiques et d'un cycle répétitif d'inondations accentuent les vulnérabilités préexistantes et empêchent un accès durable aux opportunités d'éducation. C’est dans ce contexte que le présent Programme Pluriannuel de Résilience a été développé. L'objectif primordial du programme pluriannuel de résilience de l'ECW (PPR) pour le Mali est d’assurer le droit de toutes les filles et tous les garçons et des adolescent(e)s au Mali à une éducation de qualité dans un environnement protecteur. Ceci est une priorité essentielle pour le gouvernement malien, définie dans son plan décennal actuel .

Le Programme est focalisé sur les zones du pays (principalement les régions au Nord et au Centre, c’est à dire Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti et Ménaka) qui sont les plus touchées par la crise prolongée actuelle. Au sein de ces zones géographiques, une urgence particulière consiste à atteindre les enfants qui n'ont actuellement pas accès à une éducation pertinente (enfants vivant avec un handicap, enfants des communautés pauvres et / ou rurales, filles). Grâce au PPR, les partenaires nationaux atteindront les enfants des niveaux pré-primaire, primaire et secondaire par les voies formelles et non formelles.

Le PPR vise une cible globale de 370,000 filles, garçons et adolescent(e)s, dont 60% de filles. Dans un premier temps, le fond de démarrage de ECW de 11,1 millions de dollars (USD) permettra d'atteindre 90,000 enfants et adolescents, dont environ 10% préscolaire, 70% primaire et 20% secondaire, situés dans les Cercles identifiés avec le niveau de besoins le plus sévère. Les fonds de l'ECW soutiendront les interventions dans les régions prioritaires avec un accent sur quatre cercles à Mopti et Menaka avec les niveaux de vulnérabilité les plus élevés. Cela ciblera populations touchées par les déplacements forcés, notamment les réfugiés, les rapatriés, les personnes déplacées à l'intérieur du pays et communautés. Au fur et à mesure que les fonds sont mobilisés par les partenaires nationaux pour combler le déficit de financement, la portée du progressivement être étendu et étendu dans les régions restantes de Kidal, Gao, Tombouctou et Ségou. Les enfants vivant avec un handicap seront intentionnellement inclus dans toutes les interventions dans le but de bénéficier à au moins 36 000 enfants/adolescents avec handicap (9 000 avec le fond de démarrage d’ECW).

Les interventions du Programme seront conçues dans le but de renforcer la résilience du système afin que l'impact soit durable et puisse être mis à l’échelle. Cela impliquera un alignement étroit avec les partenaires et les programmes existants, y compris ceux du gouvernement, de la Banque mondiale et d'OCHA.