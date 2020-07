Dreaming of Mali / Le Mali de mes rêves

Dreaming of Mali

Poem by Mariam, National Children’s Parliament Mali

I dream of Mali, united and safe;

where all colors blend together -white, black, yellow and red-

and where our cultural diversity is our greatest strength.

I dream of Mali, where we -registered at birth- can be children

And enjoy an equal right to heal, to play and learn

Whether we be born as boys or we be born as girls.

I dream of Mali as a place where there are no child soldiers,

No mutilation, no early marriage and no rape, and

Where schools and hospitals are cherished, instead of being burnt.

I dream of Mali where we can have good education and

Look after our health, and where we can cross our country,

from South to North, without being afraid.

I dream of Mali, where children are consulted before decisions

That affect us are ever made. If you hear our voices,

Mali will be peaceful, good and great, and there will be room for all of us

To learn and play and rest, for we -the Malian children-

will build it in true love and tenderness:

Let us dream of Mali; let us dream again!

Le Mali de mes rêves

Poème de Mariam, Parlement National des enfants du Mali

Je rêve d’un Mali d’union et de sécurité

Où toutes les couleurs sont représentées

Blanc, noir, jaune et rouge ne feront qu’un

Le Mali de mes rêves où la diversité culturelle est notre plus grande fierté

Où nous les enfants pouvons jouir de notre enfance

Mon pays où chaque enfant a un acte de naissance

Le droit à l’éducation filles et garçons

Une nation où il n’y a :

Plus d’enfants soldats

Plus de mutilations génitales

Plus de viols ou de mariages précoces

Plus d’attaques contre les hôpitaux et les écoles

Pouvoir traverser mon pays du nord au sud sans avoir peur d’être attaquée

Je rêve d’un Mali où on a une éducation de qualité

Où nous les enfants sommes plus impliqués dans les prises de décision

Où nous les enfants avons un accès à des soins de santé de qualité

Un pays beau d’unité, de cohésion et de paix

Un pays que les autres envierons

Avec de grands espaces de jeux et de détente

Simplement un pays que nous aurions construit avec amour et tendresse

Voici le Mali dont je rêve