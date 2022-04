Don du groupe des bénévoles de la charité de la MINUSMA aux déplacés des sites de Faladiè et de Sénou

L’ensemble du personnel national et international de la MINUSMA a fait don de vivres et de non-vivres aux déplacés internes du site de Sénou ce 12 avril 2022 ainsi qu’à ceux du site de Faladie le 9 avril.

Cette assistance est composée de six tonnes de denrées de première nécessité mais aussi de vêtements et de ballons de sport pour les loisirs des plus jeunes.

Pour El-Ghassim WANE, le Chef de la MINUSMA, qui a tenu à s’associer à cette initiative, « c’est un geste de solidarité en ce mois béni de ramadan, mais nous avons bien conscience que quels que soient les efforts que nous faisons, il reste en deçà des besoins. Au-delà de cette action ponctuelle de solidarité, notre rôle, notre devoir est également de travailler à la recherche d’une solution durable qui permette à cette population de repartir en toute sécurité dans les zones qu’elle habitait. C’est ce à quoi la MINUSMA s’emploie ».

Ces propos ont été appuyés par ceux de Madame Adjah DIALLO, l’une des bénéficiaires qui dit être à la fois « surprise et contente de la démarche ». Cependant, elle demande à la « MINUSMA de les aider à retourner dans leur localité en s’impliquant davantage dans la résolution de la crise ».

Sur le site de Sénou comme sur celui de Faladiè, les besoins sont importants. « La principale priorité des déplacés est l’eau. Nous avons quelques forages qui malheureusement ne répondent pas aux besoins des personnes. Vraiment notre cri de cœur est le problème d’eau » indique le Général Ismaël CISSÉ, ancien Gouverneur de Bamako et propriétaire du terrain sur lequel le site de Sénou est implanté avec près de 1 500 déplacés. Ce cri de cœur des déplacés porté par M. CISSÉ a été entendu par le Chef de la MINUSMA qui a promis de réagir « dans la mesure du possible et plus fondamentalement, sur la recherche de solutions durables aux problèmes auxquels le Mali est confronté ».

Le samedi 9 avril, le chef du village Hamma DIALLO représentant des déplacés à Faladié a remercié les donateurs et présenté le plan de distribution aux bénéficiaires. « Nous vous disons merci pour ce don dans cette période de Ramadan où les prix des denrées alimentaires sont très élevés. Nous avons fait le choix des familles les plus vulnérables parmi nous et ceux qui gagnent moins de 500F par jour pour bénéficier de ces dons. Ils sont au nombre de 60 et chacun aura une part de ce don ».

Le représentant du ministre de la Santé a exprimé la gratitude du gouvernement à la MINUSMA et a souhaité que cette action s’étende à d’autres couches vulnérables. Il a en outre salué la promesse du Chef de la MINUSMA de rechercher des solutions durables aux problèmes des déplacés.

C’est la deuxième année que le personnel de la MINUSMA se mobilise pour aider ces déplacés venus de la région de Mopti, à la veille du mois de Ramadan. Les 70% des fonds collectés ont été remis aux déplacés de Faladié le 9 avril 2022 et 30% à Sénou. La collecte était d’un montant de 4 865 500 Francs CFA.