Domestication de la Convention de Kampala au Mali

Le cadre normatif et institutionnel relatif à la protection des personnes déplacées internes (PDI) au Mali a été revu en avril 2017. L'analyse a mis en lumière l'ampleur des réformes à mener par le Mali afin d'établir un cadre normatif et institutionnel qui traite le phénomène du déplacement interne de manière globale et conformément aux normes fixées par la Convention de Kampala et d'autres instruments de protection pertinents.

Contexte

Le Mali fait face à une crise de protection complexe avec une augmentation des incidents de protection et de graves violations des droits humains en 2020. Le pays est également confronté à une tendance inquiétante de déplacements internes massifs et de mouvements transfrontaliers, en particulier dans le Liptako-Gourma qui est devenu l'épicentre de la crise. Le nombre de personnes déplacées par le conflit a plus que doublé en un an, passant de 180 000 personnes en septembre 2019 à 320 000 en octobre 2020.

Dans le même temps, les Maliens continuent de chercher refuge dans les pays voisins (Burkina Faso,

Mauritanie et Niger) apportant leur nombre à 150 000.

A ce jour, au Mali, il n'existe pas de définition législative ou réglementaire des personnes déplacées internes, d'une part, et des communautés d'accueil, d'autre part, ni de mécanisme spécifique pour lutter contre les discriminations auxquelles elles peuvent être confrontées. La possibilité pour les personnes déplacées de faire valoir leurs droits et d'accéder aux services sociaux de base reste également considérablement entravée par le manque de documents d'état civil qui restent difficiles à obtenir. Les structures nationales impliquées dans la question du déplacement interne au Mali manquent d'un mandat clair et explicite ainsi que de ressources humaines, financières et matérielles dédiées à cet effet.