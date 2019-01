Dans le centre du Mali ACTED accompagne les enfants victimes de malnutrition vers la guérison

Grâce au soutien du Conseil du Cercle de Douentza (centre du Mali) et du Conseil Départemental de l’Essonne (réseau EDDN) le projet a permis la guérison de plus de 142 enfants malnutris et de leurs familles.

La soudure, une période à haut risque à Douentza

Au Mali, la période de soudure (juin-août) correspond à la période où les récoltes sont épuisées, et où les populations sont particulièrement vulnérables à l’insécurité alimentaire. Dans le centre du Mali dans la région de Mopti, qui reste affectée par les crises, la période de soudure précoce en 2018 a dramatiquement accru le nombre d’enfants souffrant de MAS (malnutrition aigüe sévère). ACTED a répondu à la crise à Douentza avec le soutien de l’UNICEF, en assurant la prévention des cas de MAS et la prise en charge des enfants affectés.

Une prise en charge dans un centre de santé n'implique pas forcément une guérison

Les risques sont nombreux pour les enfants, même pris en charge. Il arrive que les mères et accompagnantes abandonnent leurs enfants traités dans les centres de santé afin de privilégier d’autres activités, notamment des activités agricoles. Le manque de sensibilisation et de moyens accroît les risques de rechute vers la malnutrition de l’enfant une fois le traitement terminé.

142 enfants GUÉRIS DE MALNUTRITION

ACTED distribue des kits alimentaires pour prévenir la malnutrition des enfants

Afin de prévenir les risques d’abandon du traitement ainsi que de rechute, ACTED, en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Essonne et le Conseil du Cercle de Douentza, a distribué des kits alimentaires aux parents (accompagnants) des enfants traités. Chaque kit, élaboré en lien avec les recommandations du Programme Alimentaire Mondial (PAM) comprenait du riz (1 sac de 50kg), du petit mil (1 sac de 50 kg), du niébé (1 sac de 10kg), de l’huile (1 bidon de 5 litres) et du sel (1 kg), et permet d’assurer un apport nutritionnel minimal pour une famille de 6 personnes pendant un mois. Ces kits, positionnés au niveau de l’URENI (Unité de Récupération et d’Education Nutritionnelle Intensive) de Douentza, ont été distribués en priorité aux familles des enfants atteints de MAS avec complications et traités par les équipes de l’URENI de Douentza.

Des mères d’enfants malnutris témoignent de l’importance vitale des kits nutritionnels

Fady, Aminata, Sali, Nématou, Rokiatou, mères d’enfants admis pour malnutrition aigüe sévère à l’URENI de Douentza ont chacune reçu le kit alimentaire. Sans ce kit, elles n’auraient pas pu nourrir leur famille. Sali précise qu’en 2018 les récoltes ont été particulièrement insuffisantes. À cette époque, la nourriture était rare et chère. Sa famille a entièrement consommé les aliments distribués. « Avant de recevoir le kit, les infirmiers m’ont donné de nombreux conseils nutritionnels permettant de prévenir la malnutrition », témoigne Rokiatou.

"Le projet a contribué à améliorer la nutrition des enfants dans le District Sanitaire. Il a encouragé les parents à amener leurs enfants malnutris pour recevoir un traitement. Mais les besoins sont encore importants dans la zone et les perspectives inquiétantes pour 2019."

Amélioration de la nutrition des enfants

Mamadou Fofana, Chargé Nutrition à l’URENI de Douentza, salue également l’initiative : « Le projet a contribué à améliorer la nutrition des enfants dans le District Sanitaire. Il a encouragé les parents à amener leurs enfants malnutris pour recevoir un traitement. Mais les besoins sont encore importants dans la zone et les perspectives inquiétantes pour 2019 ». C’est également ce que relève le Dr. Seydou Maiga, point focal nutrition à Douentza, qui note un véritable impact sur le taux d’abandons, en baisse depuis le début du projet. Le Dr Seydou Kanté, le Médecin Chef de Douentza soutient l’initiative mais souligne néanmoins un risque de surpopulation à l’URENI. Le centre peine en effet à faire face aux admissions en hausse. En 2019, ACTED renforcera son plaidoyer pour renouveler le soutien aux services de santé, pour le dépistage et la prise en charge de la malnutrition.