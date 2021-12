Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le meurtre de civils au Mali

SC/14720

On trouvera ci-après le texte de la déclaration à la presse faite, aujourd’hui, par le Président du Conseil de sécurité pour le mois décembre, M. Abdou Abarry (Niger):

Les membres du Conseil de sécurité ont condamné avec la plus grande fermeté l’attaque terroriste perpétrée le 3 décembre 2021 près de Songho, dans la région de Bandiagara, au centre du Mali, qui a fait plus de 30 morts, dont des femmes et des enfants, et plusieurs blessés dans la population civile. Ils ont exprimé leur profonde sympathie et leurs sincères condoléances aux familles des victimes et au Gouvernement malien de transition.

Les membres du Conseil ont réaffirmé que le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations constituait l’une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales. Ils ont souligné que les auteurs, organisateurs, commanditaires et instigateurs de ces actes de terrorisme inqualifiables devaient être traduits en justice et ont engagé tous les États à agir conformément aux obligations que leur imposaient le droit international et les résolutions du Conseil portant sur la question.

Les membres du Conseil ont réaffirmé que tous les actes de terrorisme étaient des crimes injustifiables, quels qu’en soient les motifs ou les auteurs et quel que soit le lieu ou le moment où ils étaient perpétrés. Ils ont rappelé que tous les États devaient combattre par tous les moyens les menaces que les actes de terrorisme faisaient peser sur la paix et la sécurité internationales, et ce, dans le respect de la Charte des Nations Unies et des autres obligations découlant du droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire.