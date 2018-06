Déclaration du Président de la Commission de l’Union africaine sur le Mali

Addis Abéba, le 3 juin 2018: Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, regrette les incidents intervenus lors de la manifestation organisée par l’opposition, à Bamako, le 2 juin 2018. Il souhaite un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés lors de ces incidents.

Le Président de la Commission appelle les acteurs politiques maliens à faire preuve de retenue et à s’abstenir de tout acte susceptible de tendre la situation et d’induire une plus grande polarisation politique. Il importe que tous les dirigeants politiques maliens œuvrent à la tenue de l’election présidentielle, prévue au mois de juillet 2018, dans les conditions requises de paix, de sécurité et de transparence, de manière à ce qu’elle contribue à la sortie de crise au Mali.