Déclaration de la Présidente du Conseil de sécurité (S/PRST/2019/7)

Le Conseil de sécurité ayant examiné à sa 8592e séance, le 7 août 2019, la question intitulée « Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest », sa présidente a fait en son nom la déclaration suivante :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) et l’exposé fait le 24 juillet 2019 par le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas.

Le Conseil rappelle ses résolutions 2480 (2019), 2423 (2018), 2391 (2017), 2359 (2017), 2349 (2017) et 2320 (2016) ainsi que les déclarations de sa présidence publiées sous les cotes S/PRST/2017/2, S/PRST/2017/10, S/PRST/2018/3 et S/PRST/2018/16.

Le Conseil exprime son plein appui au Représentant spécial dans l’accomplissement de son mandat et à l’UNOWAS pour ses activités en cours. Il note que l’UNOWAS est de plus en plus sollicité, notamment en Guinée-Bissau, dans les pays ayant achevé leur transition et dans le cadre des activités menées conjointement avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL), et souligne à nouveau qu’il importe de fournir au Bureau un appui accru et des ressources suffisantes à cet égard.

Le Conseil de sécurité se félicite de ce que l’UNOWAS et le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (BRENUAC) continuent de coopérer en vue d’appuyer la mise en œuvre de la Déclaration de Lomé, du 30 juillet 2018, et de combattre les menaces transrégionales qui pèsent sur la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et au Sahel, notamment grâce aux systèmes d’alerte rapide et, à cet égard, demande que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, l’UNOWAS et le BRENUAC coopèrent pour lutter contre la criminalité maritime, la criminalité organisée et la piraterie dans le golfe de Guinée.

Le Conseil salue la décision du Secrétaire général de soumettre le mandat et les activités de l’UNOWAS à un examen stratégique, souligne que cet examen devra se faire en tout indépendance et prie le Secrétaire général de lui présenter, le 15 novembre 2019 au plus tard, les recommandations qui en seront issues, assorties d’observations, s’agissant notamment des domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées et des priorités sur lesquelles il convient de se pencher ou de se recentrer, y compris la lutte antiterroriste, les effets des changements climatiques sur la sécurité et les violences intercommunautaires, dans le cadre de la vaste thématique que constituent la prévention des conflits et la pérennisation de la paix, le but étant d’éclairer les débats du Conseil sur le renouvellement du mandat de l’UNOWAS, qui vient à expiration le 31 décembre 2019.