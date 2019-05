Crise Humanitaire au Sahel : Mali, Niger, Burkina Faso

La violence et l’insécurité ont atteint des niveaux sans précédent dans certaines régions du Burkina Faso, du Mali et de l’ouest du Niger. L’impact sur les personnes affectées est dramatique. Le conflit croissant menace des vies et jes moyens de subsistance, aggrave l’insécurité alimentaire et la malnutrition et met en péril la paix et la cohésion sociale. Une action concertée et renforcée s’impose d’urgence pour venir en aide aux plus vulnérables et endiguer la propagation de la crise.

Depuis 2018, le nombre d’incidents violents dans la région a atteint des niveaux deux à quatre fois plus élevés qu’au plus fort de la crise malienne en 2013. Des groupes armés opèrent audelà des frontières dans de vastes zones qui sont pour la plupart appauvries et faiblement peuplées. Les tensions augmentent dans les communautés où les griefs sont profondément enracinés, exacerbées par la dynamique du conflit et les agendas des groupes armés. De plus en plus, la violence vise directement les civils. Au Burkina Faso, les attaques armées se propagent dans les zones frontalières orientales et méridionales. Le risque de propagation vers les pays côtiers voisins est de plus en plus présent.

Dans toute la région, le nombre de personnes déplacées a fortement augmenté, ce qui accroît les risques de protection. Au Mali, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays a plus que Zdoublé au cours de l’année écoulée et atteint environ 100 000 personnes. Le Burkina Faso est confronté à des déplacements sans précédent avec plus de 100 000 personnes ayant dû quitter leur foyer rien qu’en 2019. Dans les régions de Tillaberi et Tahoua au Niger, plus de 70 000 personnes ont dû fuir les violences.

L’insécurité perturbe sérieusement les services sociaux de base, privant des centaines de milliers de personnes d’un accès adéquat à l’éducation et aux soins de santé. Dans toute la région, plus de 1 800 écoles ont dû fermer suite aux attaques. Plus de 80 centres de santé ne sont plus fonctionnels ou ne fournissent qu’un service minimum. Des efforts accrus sont nécessaires afin de fournir des services urgents et essentiels et maintenir l’accès aux populations les plus vulnérables.

Le nombre de personnes ayant besoin d’aide alimentaire et nutritionnelle reste élevé et les familles luttent encore pour récupérer de la dernière sécheresse. Quelque 1,8 million de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire critique. La malnutrition aiguë sévère menace la vie d’environ 400 000 enfants. L’insécurité et les restrictions de mouvements exacerbent la vulnérabilité des communautés pastorales et agricoles. Des secours d’urgence rapides, une réponse soutenue et des investissements dans la prévention sont nécessaires pour sauver des vies et sortir les populations de la crise.

En 2019, 5,1 millions de personnes auront besoin d’aide. Soutenant les autorités nationales et locales, les partenaires humanitaires intensifient leurs opérations pour sauver des vies et alléger les souffrances humaines. Sur la base de l’expérience acquise dans la région, 248 organisations travaillent dans les zones touchées, en collaboration avec des partenaires locaux, pour trouver des moyens d’élargir l’accès et d’atteindre les plus vulnérables.

Cependant, les besoins dépassent actuellement les ressources disponibles. Les plans de réponse humanitaire dans les trois pays prévoient un montant total de 600 millions de dollars pour venir en aide à 3,7 millions de personnes. Quatre mois après le début de 2019, le financement moyen n’est que de 19%.

Au-delà de l’action humanitaire immédiate, il est nécessaire d’apporter une action concertée et un partenariat solide entre les communautés locales, les gouvernements, les acteurs humanitaires et de développement, et les partenaires internationaux. Seule une approche coordonnée et holistique permettra de freiner la tendance actuelle et d’améliorer de manière significative la vie de millions de personnes au Sahel.