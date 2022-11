Crise de la faim au Mali - Note de plaidoyer, Novembre 2022

Novembre 2022

Comme le reste du Sahel central, le Mali est de plus en plus marqué par les conflits et l’insécurité, les déplacements à grande échelle, les effets dévastateurs du changement climatique et une crise alimentaire qui s’aggrave rapidement, exacerbée par les multiples chocs économiques récents.

Il ne s’agit pas seulement de la faim et de la malnutrition, qui atteignent des niveaux critiques, mettant la vie des personnes en danger. Il s’agit également des impacts nombreux et disproportionnés auxquels les filles et les jeunes femmes au Mali sont confrontées en raison de la faim, tels que l’augmentation des violences basées sur le genre, la déscolarisation et les conséquences de l’absence de services de santé essentiels.