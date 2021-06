Covid-19 : 4108 personnes dont 2100 ex-combattants de sept régions du Mali bénéficient de kits de lutte contre la pandémie

Ce sont 2100 ex-combattants dans les camps du MOC, sites de cantonnement ainsi que 4108 bénéficiaires des projets CVR ayant bénéficié de formation et 330 membres des comités de gestion de ces 33 projets qui recevront ces kits répartis comme suit : 2430 kits individuels et 1035 kits collectifs.

Réduire de façon significative les risques de contamination à la Covid-19 des bénéficiaires des projets de Réduction de la Violence Communautaire (RVC) et des activités liées au processus de Désarmement de Démobilisation et de Réinsertion (DDR). Tels sont les objectifs visés par la section de la Réforme du Secteur de la Sécurité et Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (RSS-DDR) de la MINUSMA, en procédant à cette distribution d’un coût global de plus de 79,7 millions de francs CFA (exactement 79 792 000 CFA), dans les camps du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC). Les sites de cantonnement, les unités de la nouvelle armée reconstituée, ainsi que les bénéficiaires des projets RVC, et les populations des régions de Mopti, Gao, Kidal, Tombouctou, Taoudéni et Ménaka ont également bénéficié de ces kits.

Démarrées depuis Mai 2020, ces activités de sensibilisation des bénéficiaires des projets RVC, ainsi que des populations issues de localités ciblées, ont été conduites par les équipes des bureaux terrains de la section RSS-DDR qui, de concert avec les partenaires de mise en œuvre, ainsi que la Commission Nationale de DDR (CNDDR), ont procédé aux remises de kits individuels et collectifs aux bénéficiaires. Des remises faites avec l’implication des autorités locales administratives, politiques et coutumières des sites et localités ciblés. En collaboration avec le bureau de l’information publique de la MINUSMA, Cette autre opération de distribution a démarré le lundi 7 Mai 2021, et se poursuivra jusqu’au 13 Juin 2021.

Les kits sont composés de savons solides, de bouteilles d’eau de javel, de gels hydroalcooliques (350ml), de masques, de seaux avec couvercle et robinet en plastique d’un volume 20L avec support métallique, de seaux réceptacle de 20L et de thermo flash.