Construire la paix à travers les radios de proximité des Régions du Centre

Le 4 mai dernier, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a procédé à la remise officielle du projet à impact rapide d’appui en équipements de 12 radios de proximité des cercles de Bandiagara, Bankass, Douentza, Koro, Mopti et Youwarou.

Redonner vie aux radios bénéficiaires

« Ces matériels dont nous venons de bénéficier nous permettront de contribuer à la stabilisation de la région de Mopti, à travers la production et la diffusion d’émissions de sensibilisation, de microprogrammes et de magazines sur la paix, l’entente, la tolérance, le pardon et la cohésion sociale, » a avancé le Coordonnateur régional de l’Union des radios et télévisions du Mali (URTEL), Mamadou BOCOUM, lors de son discours délivré au nom de l’ensemble des bénéficiaires. Ce projet de la MINUSMA « qui redonne vie aux radios membres » permettra aux radios de proximité d’étendre leurs zones de couverture, afin de toucher plus de 600 000 auditeurs des cercles de Bandiagara, Bankass, Douentza, Koro, Mopti et Youwarou.

C’est l’une des salles de conférence de l’Alliance franco-malienne de Mopti qui a servi de cadre à la cérémonie officielle de remise du projet à impact rapide d’appui en équipements portant sur le renforcement des capacités opérationnelles de la douzaine de radios de proximité bénéficiaires. Une quarantaine de personnes, parmi lesquelles les Directeurs des radios bénéficiaires, ont assisté à la cérémonie officielle qui s’est déroulée en présence du Gouverneur de la région de Mopti, le Colonel-major Abass DEMBELE, du préfet du cercle de Mopti, Alassane Djibrilla MAIGA et du maire-délégué de la commune de Mopti, Albachar MAIGA.

« Cette cérémonie de remise de projet survient au lendemain de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse dont le thème « Information en tant que bien public » fait écho aux objectifs de ce projet à impact rapide qui vise principalement, à contribuer à une culture de paix, à travers l’information et la formation des populations, » a souligné la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA, Fatou THIAM, à l’entame de son allocution prononcée à la cérémonie officielle de remise.

Un projet pour faciliter l’accès des populations à la bonne information

Le montant du financement de la MINUSMA pour ce projet, mis en œuvre à travers un partenariat entre le Bureau de la communication de la MINUSMA et l’URTEL, s’élève à près de 26 millions de francs CFA (exactement 25 920 000 FCFA). Il a permis de fournir un important lot de matériels, composés d’une douzaine d’excitateurs amplifiés, de large bande et à contrôle numérique, ainsi que douze consoles de mixage de 12 pistes chacune.

Comme l’a souligné la représentante régionale de la MINUSMA à Mopti, la particularité des projets à impact rapide (en anglais QIP) réside en leur utilisation immédiate et le constat palpable de leurs retombées aussitôt la mise en œuvre du projet terminée. Dans le cas présent, les radios bénéficiaires pourront immédiatement utiliser les équipements aussitôt rentrés dans leurs cercles respectifs. Par ailleurs, au regard de la place charnière qu’occupent les radios de proximité au sein des communautés et compte tenu de la nécessité de contribuer à la pérennisation des matériels offerts, la MINUSMA s’est assurée que leurs récipiendaires bénéficient d’une formation technique. Celle-ci a succédé à la cérémonie de remise officielle afin de faciliter un usage efficace des équipements reçus.

Pour le maire-délégué de la Commune de Mopti, cet appui revêt une grande importance dans le contexte des régions du Centre, où la radio peut être un puissant outil pour « construire la paix et déconstruire la désinformation à travers l’information des communautés de base ». Par ailleurs, il a remercié la MINUSMA en saluant l’étroite collaboration entre son Bureau de la communication et l’URTEL.

Pour une meilleure appropriation par les radios locales de leur rôle dans la culture de la paix

Cette série d’adresses a laissé place à une déclamation exécutée par une jeune slammeuse mopticienne. Elève en classe de terminale, la jeune Hawa T. est l’auteure du texte dans lequel elle a confessé son amour pour son beau pays, le Mali. Toutefois, elle n’a pas caché sa douleur devant la violence qui mine certaines communautés du Centre. Elle a plaidé pour le retour de la paix, afin de préserver l’héritage des générations futures.

Cet intermède a ouvert la voie pour la prise de parole du Gouverneur de la région de Mopti. Lors de son intervention, il a notamment invité les radios bénéficiaires à faire bon usage des équipements nouvellement acquis, et les hommes et femmes de médias présents à ne pas baisser les bras, malgré les difficultés qui jonchent parfois leur chemin dans l’exercice de leur métier.* « Je vous encourage à poursuivre votre vocation à informer les populations aux fins de renforcer la cohésion sociale et de contribuer à l’identification d’une solution pacifique pour sortir le Centre de la crise, » *a exhorté le Colonel-major DEMBELE.

Dans ses propos liminaires, la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA avait rappelé un passage du message du Secrétaire général des Nations Unies, publié à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. En effet, soulignant le contexte du Centre souvent caractérisé par de fausses rumeurs, Mme THIAM a précisé qu’« un journalisme libre et indépendant est notre meilleur allié dans la lutte contre les informations fausses et trompeuses, » citant Antonio GUTERRES. En ce sens, elle a signalé que la MINUSMA, à travers ce projet, cherche à faciliter une meilleure appropriation par les radios locales de leur rôle dans la culture de la paix, de la non-violence et de la cohésion sociale, dans l’optique de décupler la production d’émissions radiophoniques promouvant le vivre-ensemble, la paix et la réconciliation, y compris la stabilisation du Centre.

Il est à noter que ce projet est le deuxième du genre à être mis en œuvre avec l’appui de la MINUSMA, afin de renforcer les capacités des radios communautaires et locales du Centre.