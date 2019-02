Construction et équipement d’un camp de l’armée malienne pour la sécurisation de la région de Mopti

La MINUSMA a inauguré le projet « Appui aux Forces de sécurité pour la sécurisation de la commune de Kewa pour le retour de l’autorité de l’État et des services sociaux de base ». Cet important projet a pour objet de contribuer de façon significative à réduire l’insécurité dont sont victimes les populations dans la Commune de Kewa.

La construction et l’équipement de ce camp, qui accueille 60 éléments des Forces de Défense et de Sécurité Maliennes (FDSM), ont été réalisés dans la cadre de l’appui de la MINUSMA à la mise en œuvre du Plan de Sécurisation Intégré des Région du Centre (PSIRC) du Gouvernement du Mali. Il représente l’un des six camps financés par le Fonds Fiduciaire des Nations Unies en Soutien à la Paix et la Sécurité du Mali.

« La MINUSMA est là pour soutenir la population malienne et le Gouvernement. On va continuer ce travail et c’est un projet parmi tant d’autres. Nous allons continuer à travailler en partenariat pour stabiliser et emmener la sécurité pour tout le monde », a déclaré Alexandre Carette, Chef de Bureau par intérim de la MINUSMA à Mopti.

Rendu possible grâce à la contribution du Royaume-Uni au Fonds fiduciaire, ce projet a été réalisé pour un montant total de 148 005 774 FCFA. La construction d’un camp pour les FDSM a pour but de les rendre plus à même de sécuriser la zone, afin de faciliter le retour de l’administration et la reprise des activités socio-économiques dans ces zones.

La cérémonie de remise officielle de ce projet a eu lieu le mercredi 26 décembre 2018, sous la coprésidence du Gouverneur de la région de Mopti, le Général Sidi Alassane Toure, et du bureau régional de la MINUSMA à Mopti, représenté par Alexandre Carette, Chef de Bureau par intérim. La cérémonie s’est aussi déroulée en présence du Commandant régional de la Police des Nations Unies (UNPOL) à Mopti, du Maire de la commune de Kewa et des autorités administratives et politiques, ainsi que plusieurs notabilités et les populations.