Conférence de presse du Chef de la MINUSMA El-Ghassim WANE 16 décembre 2021

· Bonjour à tous.

· Merci d’être si nombreux à avoir répondu favorablement à notre appel. Cela témoigne de l’intérêt que vous portez aux activités de la MINUSMA et surtout au retour de la paix et de la sécurité au Mali.

Attaques visant la MINUSMA

· Je sors tout juste d’une cérémonie commémorative à la mémoire de huit Casques bleus qui ont perdu la vie dans le cadre de leurs fonctions. Je m’incline ici devant leur courage, leur détermination et professionnalisme dans des contextes dangereux pour assurer la sécurité des populations les plus vulnérables.[1]

· Ceci rappelle le contexte sécuritaire difficile auquel le Mali fait face avec la multiplication des incidents visant les civils (ex : Songho avec plus de 30 civils tués) et les FDSM. J’exprime également ma compassion avec toutes les victimes du conflit alors qu’on note une recrudescence inquiétante des incidents en cette fin d’année.

· J’ai terminé hier, une tournée des emprises de la MINUSMA (Mopti, Douentza, Gao, Ansongo, Ménaka, Aguelhok, Tessalit) qui ont été récemment touchés par des attaques. Cette visite m’a permis de voir les efforts extraordinaires consentis par notre personnel malgré la résurgence des attaques visant la MINUSMA.

· Exemples : En juillet 2021, la Force de la MINUSMA a lancé l’opération Beaver, qui a pour objectif de contribuer à la protection de la population civile de Petaka, régulièrement menacée.

· Vu la situation préoccupante de la RN15 et ses environs, objet de violences intercommunautaires et d’attaques terroristes, la Force de la MINUSMA a réagi avec l'opération BUFFALO WET en orientant son effort vers la sécurisation de la RN15 dans la zone des ponts Songo et Yawakanda. Objectif : rétablir la sécurité sur cette ligne de communication critique, en coordonnant efficacement avec les autorités maliennes et les partenaires. Ceci rappelle le partenariat étroit entre la MINUSMA et les FDSM sur le terrain. A cela, s’ajoute les patrouilles effectuées par UNPOL, y compris des patrouilles conjointes avec les FSM à Mopti/Sévaré et les patrouilles conjointes/mixtes diurnes sur la RN15.

· L’appui de la Force de la MINUSMA au 72e régiment d’infanterie motorisée s’est concrétisé par le lancement de la première patrouille hors du camp à Kidal le 26 août 2021. Bien qu’elle paraisse symbolique en termes d’effectif engagé et de distance parcourue, elle constitue une étape majeure vers la réconciliation du peuple malien et pour garantir à la région une sécurité et une stabilité accrue.

· La MINUSMA reste déterminée à poursuivre sa mission. Des mesures sont prises pour renforcer les capacités de ses Casques bleus. [L’ONU poursuit d’ailleurs le dialogue avec les pays contributeurs qui, réunis à Séoul, ont annoncé une série de contributions supplémentaires pour le maintien de la paix.]

Quelques chiffres à ce jour en 2021 :

Patrouilles effectuées : 13.000 patrouilles ;

Opérations : 100 y compris des opérations pour la protection des civils, la mise en œuvre de l’Accord de paix, la stabilisation du Centre, le soutien aux FAMa dans toutes les zones de déploiement de la MINUSMA;

Casques bleus blessés en mission : 165 blessés;

Casques bleus morts : 28;

Explosifs improvisés : 49;

Engins explosifs improvisés heurtés : 39;

Attaques par tirs indirects : 32.

C'est aussi l'occasion pour nous de faire le point sur les développements de l'année qui s’achève.

Transition politique

· Le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé à la MINUSMA, dans la limite de son mandat et des ressources dont elle dispose, d’appuyer la transition politique au Mali. En outre, dans le mandat actuel, l’appui à la transition politique figure dans la principale priorité stratégique.

· Faire état des derniers développements concernant le Sommet de la CEDEAO, en insistant sur les intérêts de part et d’autre à trouver un point d’entente au bénéfice de tous.

· Compte tenu de l’évolution de la situation politique au cours de l’année, la MINUSMA, dans le cadre du Comité local de suivi de la transition et en étroite coordination avec d’autres partenaires, a poursuivi ses efforts visant à encourager les autorités maliennes à maintenir le dialogue avec la CEDEAO en vue de trouver un compromis tenant compte des exigences de la communauté internationale et des aspirations du peuple malien et permettant le retour à l’ordre constitutionnel.

· Rappeler l’importance d’une transition réussie pour le Mali et l’ensemble de la région. Cette transition ne doit toutefois pas faire oublier les autres défis qui se posent au Mali.

· Dans cette perspective, la MINUSMA a continué à apporter son appui aux autorités maliennes, de concert avec l’équipe de pays des Nations Unies, dans leurs efforts visant à organiser des élections transparentes et crédibles. L’appui des Nations Unies pour la bonne conduite des élections au Mali se situe au niveau technique, logistique, sécuritaire et financier et politique.

· Exemple : • Un Projet d’appui à l’engagement citoyen lié au processus électoral, au profit des 550 acteurs issus des organisations de la société civile ; des jeunes et les femmes ; des partis politiques et des leaders religieux dans toutes les régions du Mali et le district de Bamako. Ce projet financé à hauteur de 71 184 496 FCFA, a été exécuté en partenariat avec l’Association Malienne pour le Relèvement du Taux de Participation aux Elections (AMRTPE) et des représentants des Organes de Gestion des Elections maliens, de janvier à mars 2021.

· Dans le cadre de cet appui, j’ai participé à de nombreuses réunions de bons offices, à des réunions du Comité local de suivi de la transition et à plusieurs sessions de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO.

· Depuis mai 2021, le Comité local de suivi de la transition a tenu une série de consultations avec des acteurs nationaux et internationaux. Des efforts intensifiés de bons offices accompagné d’une diplomatie préventive ont été entrepris à des moments critiques. De plus, le Comité local de suivi de la transition a pris part dans plusieurs visites à Bamako du Médiateur de la CEDEAO au Mali et a participé dans des consultations avec des acteurs maliens en vue de soutenir le retour à l’ordre constitutionnel.

· Au cours de ces réunions, j’ai toujours réaffirmé la détermination des Nations Unies à soutenir la transition politique au Mali en encourageant un dialogue entre acteurs maliens, des processus inclusifs et le respect du calendrier de la transition.

Centre

Rappeler la situation préoccupante au Centre, où sont survenus presque la moitié des incidents sécuritaires recensés cette année.

Souligner la nécessité d’une stratégie nationale pour le Centre, ainsi que l’important travail d’appui de la MINUSMA à sa mise en œuvre.

Cette année, conformément à la seconde priorité stratégique de son mandat, la MINUSMA a continué son appui aux autorités maliennes, y compris les structures du Cadre politique de gestion de la crise pour la stabilisation du centre du Mali et son Secrétariat permanent.

Exemple de protection des civils : La Mission a étendu ses opérations conjointes UNPOL/Force et civils dans les régions du Centre afin d'améliorer la protection des civils dans les zones de tension telles que Douentza, Djenne et Bandiagara. Des opérations telles que Mangoose, Buffalo, Badger ou Camel, l’implantation de bases d'opérations temporaires et de patrouilles à longue portée ont amélioré la sécurité des civils, contribué à dissuader la violence et à favoriser un environnement plus sûr.

En outre, la présence de la Mission a permis d'assurer la sécurité pour soutenir les efforts de médiation. Cela a conduit à plusieurs accords de paix, essentiels entre des communautés comme ce fut le cas à Ogossagou ou à Douna Pen. Ces accords de paix entre les communautés ont eu des effets positifs importants en réduisant la violence, en rétablissant la liberté de mouvement et en offrant une voie vers la réconciliation. De même, la Mission a apporté un soutien logistique aux activités humanitaires et aux efforts de médiation menés par l'État à Marebougou et Farabougou pour soulager la souffrance de la population locale.

De nombreuses patrouilles ont été effectuées par la Police, la Force et les composantes civiles de la MINUSMA dans les régions du Centre en sus des missions de reconnaissances héliportées ciblées (antennes relais, zones inondées et axe routier RN15 et villages compris entre la RN15 et la RN37).

D’autre part, de juillet 2021 à ce jour dans la région de Mopti, la Police des Nations Unies a remis à ses partenaires six projets comprenant des infrastructures, des équipements et le renforcement des mesures de sécurité des locaux des Forces de sécurité maliennes.

Entre septembre et décembre 2021, la Mission a mis en œuvre un projet d’insertion socio professionnelle des jeunes de la région de Mopti qui a permis à 37 jeunes à risque d'acquérir des compétences génératrices de revenus et de bénéficier d'un soutien financier pour créer leur propre entreprise, réduisant ainsi le risque de radicalisation. Processus de paix

Souligner l’importance du processus de paix comme l’une des principales voies de sortie à la crise, notamment au travers du DDR, les réformes institutionnelles et les initiatives de développement.

La MINUSMA œuvre auprès des signataires pour rappeler l’importance d’une réunion décisionnelle de haut niveau afin d’avancer dans sa mise en œuvre, notamment suite aux propositions du Gouvernement en matière de DDR.

Lors de la 45ème session du CSA s'est réunie le 5 octobre à Bamako, les participants sont notamment convenus de l'exécution des recommandations précédentes du CSA sur le processus accéléré de désarmement, de démobilisation et de réintégration (A-DDR). Le Gouvernement a fait part de son intention d'intégrer 13 000 ex-combattants en 2021 et 13 000 autres au cours des deux ou trois prochaines années.

Ces résultats constituent une très bonne base pour mener à bien le DDR global tel que prévu par l’Accord et nous continuons d’encourager leur mise en œuvre rapide. La Mission continue également d’encourager et de soutenir les avancées dans la mise en œuvre d’autres prévisions de l’Accord.

Exemple : 329 projets du Fonds Fiduciaire pour la paix et la sécurité approuvés pour un coût de 109 millions de dollars américains sur un budget de 118 millions de dollars américains de 2013 au 30 novembre 2021. 234 projets ont été finalisés, 82 projets sont en cours et 13 projets sont planifiés. Le Fonds vise à apporter un appui aux Forces de Défense et de Sécurité Maliennes (FDSM), à assister le Gouvernement malien dans ses efforts pour assurer une paix durable, le retour de l’autorité de l’Etat et de l’ordre constitutionnel et à soutenir les interventions humanitaires cruciales et d’aide au développement concourant aux efforts à court et à long-terme de la communauté internationale pour résoudre la crise au Mali.

Dans la même période, la MINUSMA a facilité la mise en œuvre de 780 projets à effet rapide (QIPs) sur un budget de 26,8 millions de dollars américains. Ces projets ont un effet à la fois rapide et pérenne, répondant aux besoins prioritaires de la population, dans les domaines de la réhabilitation des services et petites infrastructures, la formation et la sensibilisation, la création d’emplois et de revenu. Ils ont pour but d’établir un climat de confiance dans le processus de paix, la Mission et son mandat.

[1] 2021 est l'année la plus meurtrière pour la MINUSMA depuis 2017 avec 15 casques bleus tués et 119 blessés, et ce malgré l'augmentation des mesures d'atténuation et les découvertes d'engins explosifs improvisés (50 % de tous les incidents).