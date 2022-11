Compte rendu de la reunion mensuelle du groupe de travail documentation civile

Analyse de la situation de la documentation civile

La situation de la documention civile s’est beaucoup dégradée ce mois avec beaucoup d’incidents sécuritaires signalés dans plusieurs localités de la région. Ces incidents ont engendré un déplacement de plusieurs ménages dont leur départ est dû à une forte présence des groupes armés à idéologie religieuse et caractérisée par des attaques de villages, les intimidations, les menaces, les enlèvements de bétails, les assassinats, le prélèvement obligatoire de la zakat et l’enrôlement forcé des enfants (garçons). En plus de ces incidents et autres violations de protection commis par les groupes armés à idéologie religieuse viennent s’ajouter les frappes aériennes des FAMA (ratissage) le mois dernier visant les groupes armés à idéologie religieuses qui ont provoqué des feux de brousses et des morts d’hommes, tous des civils, dans ces localités d’origine. Par peur d’être victimes de ces incidents et autres violations de protection.

Une évaluation multisectorielle avait été déclenché par les différents programmes d’NRC à Dianké dans le cercle de Niafunké mais l’évaluation n’as pu être effectuer car il y a un conflit d’intérêt entre les leaders dans la zone. Il faut noter que la documentation civile a des sérieux problèmes dans les zones où il y a une absence totale de l’état et des autorités communales