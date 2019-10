Communique du Président de la Commission de l’Union africaine sur la situation au Mali

Addis Abéba, le 02 octobre 2019: Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, condamne fermement les attaques terroristes perpétrées le 30 septembre et le 1er octobre 2019 contre les forces armées maliennes et un de leur bataillon de la Force du G5 Sahel dans les régions de Boulkassi et de Mondoro.

Le Président de la Commission présente ses condoléances les plus attristées aux familles des soldats tombés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Il renouvelle l’entière solidarité de l’Union africaine au Gouvernement malien et aux pays contributeurs de troupes de la force G5 Sahel.

Le Président de la Commission souligne que ces attaques viennent rappeler l’urgence d’un appui résolu et effectif de la communauté internationale aux efforts entrepris par les pays de la région pour lutter contre le terrorisme.