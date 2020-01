Communiqué du Commissaire à la Paix et la Sécurité à l’occasion de la 4ème réunion de Haut Niveau du Comité de Suivi de l’Accord de Paix et de Réconciliation à Bamako

Bamako, le 19 janvier 2020. Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine (UA), SEM Smail Chergui, a pris part à Bamako, à la 4ème réunion de Haut Niveau du Comité de Suivi de l’Accord (CSA) de paix et de Réconciliation au Mali, convoquée par le chef de file de la Médiation internationale au Mali, S.E.M Sabri Boukadoum, Ministre algérien des Affaires Etrangères.

Au cours de cette réunion de relance du Comité, il a été procédé à un point de situation sur les développements de la mise en œuvre de l’Accord depuis la 3eme réunion du CSA, dont le Dialogue National Inclusif, le déploiement de l’Armée Nationale reconstituée et l’opérationnalisation du Fonds de Développent des régions du Nord.

Lors des travaux, le Commissaire Smail Chergui a exprimé sa satisfaction de voir le Dialogue National Inclusif s’approprier l’Accord de Paix et de Réconciliation au Mali pour la première fois, et a mis l’accent sur le réinvestissement décisif des acteurs maliens de la paix et de la communauté internationale pour sa mise en œuvre, comme unique voie pour assoir une solution durable de stabilité et de développement au Mali.

L’Union africaine poursuivra son soutien indéfectible au mouvements signataires, au Comité de Suivi de l’Accord et au Gouvernement du Mali pour une mise en œuvre optimale.