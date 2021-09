Communiqué de Presse sur la Mission Multidimensionnelle d'Evaluation des Besoins et technique en République du Mali du 19 au 25 Septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sur l'autorisation du Président de la Commission de l'Union africaine (CUA), le Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité (DAPPS), en collaboration avec la Mission de l'Union africaine au Mali et au Sahel (MISHAEL) déploie une Mission d'Evaluation des Besoins (MEB) en République du Mali du 19 au 25 Septembre 2021.

Cette Mission Multidimensionnelle s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui continental au processus de la Transition en République du Mali. Elle se conforme aux orientations du Communiqué de la 1001ème réunion du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine du 10 Juin 2021. Elle vise à appuyer sur les plans techniques, diplomatiques et financiers toutes les étapes fondamentales du processus transitionnel de façon durable afin de consolider davantage la Démocratie, l'Etat de Droit, la Paix et la Sécurité, gages de la stabilisation de la République du Mali.

La Mission Multidimensionnelle mènera des consultations avec les parties prenantes de la République du Mali sur l'état et l'évolution du processus de la Transition en vue de la tenue des prochains scrutins et mécanismes de sortie de crise. Ce qui lui permettra de jauger le niveau du consensus national au regard de la nature du soutien de l'UA relativement au Plan d'action du Gouvernement 2021-2022, sur l'opérationnalisation du calendrier de la Transition, conformément à l'Accord de Paix d'Alger de 2015.

La Mission de consultation et d'évaluation des besoins développera également une série d'actions transversales complémentaires articulées dans un Programme d'appui global et de mise en œuvre pour le pays notamment dans les domaines : des élections, de l'élaboration de la Constitution, de la justice transitionnelle, du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration (DDR), de la décentralisation et du développement local et de l'État de droit pluraliste.

La Mission formulera des recommandations en direction de l'Union africaine pour lui permettre un suivi et un appui multidimensionnel réussis, efficaces et efficients tout en mobilisant les Partenaires Techniques et Financiers afin de mieux assurer la consolidation de l'État Malien de manière inclusive, démocratique et pacifique.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le coordinateur de la mission : Mme Karine Kakasi Siaba : KakasiK@africa-union.org et M. Fulgence Zeneth : fzeneth@gmail.com