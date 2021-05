Communiqué Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), lors de sa 1000eme réunion tenue le 25 mai 2021, sur la situation au Mali.

Le Conseil de paix et de sécurité,

Prenant note de l’allocution d'ouverture du Président du CPS pour le mois de mai 2021 et Représentant permanent de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l'UA, S.E. Ambassadeur Salah Francis Elhamdi, et de la communication du Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Ambassadeur Bankole Adeoye sur l'évolution de la situation au Mali suite à l'arrestation illégale du Président du Mali, S.E. Bah N'Daw et du Premier ministre, S.E. Moctar Ouane, le 24 mai 2021 ;

Rappelant ses précédents communiqués et communiqués de presse sur la situation au Mali et dans la région du Sahel, notamment le communiqué [PSC/PR/COMM.(CMXLl)] adopté lors de sa 941eme réunion tenue le 19 août 2020 ;

Rappelant également sa 999eme réunion ministérielle sur la situation au Mali, tenue le 24 mai 2021 ;

Se référant à la déclaration conjointe publiée par le Président de la Commission de l'UA et le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) le 24 mai 2021, qui a fermement condamné l'arrestation du Président malien et du Premier ministre ;

Conscient des dispositions de tous les instruments normatifs pertinents de l'UA, notamment l'Acte constitutif de l'UA de juillet 2000, le Protocole de juillet 2002 relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et la Déclaration sur le cadre de la réponse de l'OUA aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la 36eme Session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA, tenue à Lomé, au Togo, en juillet 2000 (la Déclaration de Lomé) ;

Réaffirmant l'engagement indéfectible de l'UA à respecter la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Mali, ainsi que la solidarité de l'UA avec le peuple et le gouvernement du Mali ;

Tenant compte de l'engagement des parties prenantes maliennes en faveur de la mise en œuvre intégrale de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, ainsi que du plan et de la feuille de route de la transition ;

Agissant en vertu de l'Article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité,

1. Condamne avec la plus grande fermeté, l'arrestation illégale du Président et du Premier ministre et les actions violentes menées par des éléments des forces de défense et de sécurité maliennes ;

2. Exige sans équivoque la libération immédiate, inconditionnelle et en toute sécurité de S.E. le Président Bah N'Daw et de S.E. le Premier Ministre Moctar Ouane, tout en soulignant la nécessité pour les forces de défense et de sécurité maliennes de respecter la charte, le plan et la feuille de route de la transition, et d'éviter ainsi de compromettre la mise en œuvre du processus de transition au Mali ;

3. Demande aux éléments de l'armée qui ont commis cet acte illégal de retourner sans condition dans leurs casernes et de s'abstenir d'interférer dans le processus politique au Mali ;

4. Exige en outre des forces de défense et de sécurité maliennes qu'elles créent un environnement propice à un retour sans entrave à la transition dirigée par des civils, afin de donner une impulsion au retour au plan de transition convenu et à la feuille de route pour le Mali, pour faciliter le retour rapide à l'ordre constitutionnel ;

5. Appelle le peuple malien à rester calme et à travailler ensemble pour résoudre la crise dans leur pays ;

6. Appelle également tous les acteurs politiques maliens à s'engager dans un dialogue national inclusif et à la réconciliation, dans le cadre de l'Accord de paix et de réconciliation pour le Mali, et les exhorte à redoubler d'efforts pour accélérer la mise en œuvre du processus de transition, en vue d'organiser des élections démocratiques libres, justes et crédibles ;

7. Décide qu’en cas d’échec des forces maliennes de défense et de sécurité à se conformer à la mise en œuvre du présent communiqué, le Conseil imposera des sanctions conformément à l’article 7(g) du Protocole, y compris la suspension de la participation du Mali à toutes les activités de l’UA jusqu’au retour à la Charte et à la feuille de route de la transition convenues ;

8. Se félicite et soutient pleinement l'action rapide de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) concernant la situation actuelle au Mali, en particulier l'envoi du médiateur de la CEDEAO, S.E. Goodluck Jonathan, ancien Président du Nigéria, en vue d'aider les parties prenantes maliennes à trouver une solution consensuelle, pacifique et durable à la crise actuelle dans le pays ; tout en attendant avec intérêt les résultats de sa mission ;

9. Réaffirme la volonté de l'UA de poursuivre sa coopération étroite avec la CEDEAO et appelle les autres partenaires régionaux et internationaux à soutenir la CEDEAO pour aider les acteurs politiques et les parties prenantes maliennes à accélérer le processus de restauration d'un ordre constitutionnel normal ;

10. Demande en conséquence au Président de la Commission et à son Représentant spécial et Chef de la Mission de l'UA au Mali et au Sahel (MISAHEL) d'appuyer le Médiateur de la CEDEAO en tant que de besoin ;

11. Demande également au Président de la Commission de suivre de près la situation au Mali et de fournir des mises à jour régulières au Conseil; et

12. Décide de rester activement saisi de la question.