Communication verbale sur la situation épidémiologique de la 30ème semaine 2020

La situation épidémiologique se présente comme suit :

1. Surveillance épidémiologique :

1.1. Maladie à Coronavirus (COVID-19) :

a. Notification :

Mille huit cent quatre vingt seize (1 896) cas suspects de COVID-19 et trois (3) décès ont été notifiés par les régions de :  Kayes : Deux cent quatre vingt dix-neuf (299) cas dans les districts sanitaires de Kayes (15), Kéniéba (283) et Kita (1) ;/  Koulikoro : Cent soixante six (166) cas dans les districts sanitaires de Koulikoro (2), Kati (48), Fana (2) et Kalaban-Coro (114) ;/  Sikasso : Cent quatre vingt dix huit (198) cas dans les districts sanitaires de Sikasso (177) et Yanfolila (21) ;/  Ségou : Six (6) cas dans le district sanitaire de Ségou ;/  Mopti : Vingt (20) cas dans les districts sanitaires de Mopti (18) et Douentza (2) ;/  Tombouctou : Vingt huit (28) cas dans le district sanitaire de Tombouctou ;/  Gao : Un (1) cas dans le district sanitaire de Gao ;/  Kidal : Trois (3) cas dans les districts sanitaires de Kidal (1) et Tessalit (2) ;/  Ménaka : Un (1) cas dans le district sanitaire de Ménaka ;/  District de Bamako : Mille cent soixante seize (1 176) cas dans les Communes I (117), II (102), III (167), IV (246), V (227) et VI (317)./

La situation cumulée de la 1ère à la 30ème semaine est de dix sept mille neuf cent soixante (17 966) cas suspects.

Les cas de décès ont été enregistrés dans les Communes de III (1), IV (1) et V(1).

b. Laboratoire : Mille huit cent quarte vingt seize (1 896) prélèvements ont été analysés aux laboratoires de référence parmi lesquels trente huit (38) se sont révélés positifs au test de COVID-19 dans les régions de :/  Kayes : Quatre (4) cas dans les districts sanitaires de Kayes (2) et Kéniéba (2) ;/  Koulikoro : Trois (3) cas dans les districts sanitaires de Kalabancoro (1), Kati (2);/  Sikasso : Un (1) cas dans le district sanitaire de Sikasso ;/  Tombouctou : Cinq (5) cas dans le district sanitaire de Tombouctou;/  District de Bamako : Vingt cinq (25) cas dans les Communes I (1), II (4), III (1), IV (12), V (6) et VI (1)./ La situation cumulée de la 1ère à la 30ème semaine est de vingt et un mille trois cent soixante (21 360) prélèvements analysés dont deux mille cinq cent treize (2 513) cas confirmés et cent vingt quatre (124) décès soit une létalité de 4,9 % ; 1 913 guéris, 468 en traitement et 8 transférés en dehors du pays.