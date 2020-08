Cluster Protection Mali - Note de protection No. 12/2020 - Juillet 2 2020

FOCUS : LES CONFLITS INTERCOMMUNAUTAIRES ET LE ROLE DE LA PROTECTION A BASE COMMUNAUTAIRE DANS LA GESTION DES CONFLITS ET LE RENFORCEMENT DE L’ENVIRONNEMENT PROTECTEUR

En 2020, le Mali reste marqué par une détérioration de la situation sécuritaire exacerbée par l'intensification et la propagation de la violence intercommunautaire, la prolifération des groupes armés non-étatiques, les opérations militaires, et l'absence d'un environnement protecteur. De janvier à juin 2020, le Cluster Protection a répertorié une recrudescence des attaques sur les villages (126 attaques et 23 menaces d’attaques) ; et une augmentation alarmante de pertes en vies humaines, y inclus un nombre croissant de femmes et d’enfants. Une nouvelle tendance de violence intracommunautaire a également été observée, rendant plus complexe l’analyse des dynamiques de conflits au Mali.

1. Un schéma de violence et conflits communautaires exacerbé par de multiples facteurs socioéconomiques et politiques

Les tensions entre populations nomades, semi-nomades et sédentaires ont historiquement toujours existé au Mali, en raison de la compétition pour l’accès et la gestion des ressources naturelles. Les institutions coutumières ont assuré pendant des siècles un équilibre délicat de l’utilisation des ressources entre pasteurs Fulani/Peulhs, fermiers Dogon et Bambara, et pécheurs Bozo et Somono. Cependant, les réformes gouvernementales concernant la possession des terres, qui ont conduit à l’introduction d’un système de gestion de ressources statutaires en remplacement du système traditionnel, ont fait évoluer les relations socio-politiques au niveau local et ont modifié les structures de pouvoir traditionnel, entrainant une concurrence et une animosité entre les communautés, qui menace aujourd’hui l’édifice social au Mali . Concrètement, ces tensions ont engendré une expansion agricole avec modifications des parcours de transhumance et une fragmentation des espaces pastoraux, aboutissant à des conflits fonciers et agropastoraux, entre éleveurs et agriculteurs. Ceci s’ajoute aux conflits qui existent entre d’autres catégories socioprofessionnelles (éleveurs et pêcheurs, pêcheurs et agriculteurs).