Cluster Education Mali - Rapport de Mission sur le renforcement des capacités du personnel de collecte des données sur la situation des écoles dans l’AE/CAP de Ségou

Introduction :

Du 06 au 08 Juin 2020, s’est tenu dans la salle de réunion du centre d’animation pédagogique (CAP) de Baroueli l’atelier de formation des Conseillers à l’Orientation des Centres d’Animations Pédagogique(CAP), des CDPEC et la cellule des planifications et statistiques scolaires de l’académie d’enseignement de Ségou sur les systèmes de collecte et les techniques d’évaluation rapide/ cluster Education.

Cet atelier pris en charge par le projet DANIDA de Save the Children était facilité par l’information Management Officer de SCI/Cluster National. Il faut clarifier que cette session rentre dans le cadre de la dynamisation des activités du cluster éducation.

1- Contexte et justification :

L'Unicef et Save the Children International (SCI) sont leaders du Cluster Education au niveau global et au Mali. Dans ce partenariat, la partie de gestion de l'information incombe à SCI. Et cela nécessite la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités notamment l'amélioration du système de collecte et le renforcement des acteurs de l'Education en Situation d'Urgence (ESU) sur la collecte de données et les évaluation rapides dans le cadre de la bonne gestion du cluster Education.

Afin de répondre aux besoins humanitaires liés au conflit au Mali, Save the Children (SC), avec l'appui financier de l’Agence danoise de développement international (DANIDA Hum) mène depuis 2018, une intervention en faveur des aspects de protection et de l’Education en situations d'urgence(EiE) dans la région de Mopti et Gao.

L'approche en Education en situations d'urgence (EiE) vise à créer des environnements scolaires inclusifs qui protègent les enfants et sont à l'abri de la violence, les enfants et les jeunes (filles et garçons) bénéficient d'une éducation de qualité et de services de protection de l'enfance dans les zones touchées par les conflits à Gao et Mopti, dans le nord du Mali. A ce jour, selon le cluster Education 1 261 écoles restent fermées sur le territoire Malien, dont 29 à Kidal, 85 à Ménaka, 115 à Gao, 159 à Tombouctou, 754 à Mopti, 93 à Ségou et 26 à Koulikoro. Cette situation impacte l'Education des milieux d'enfants qui se retrouvent hors du système scolaire.

En effet, pour atteindre les objectifs de ce projet d'urgence, l'accompagnement et le partenariat avec les services techniques de l'éducation s'avère indispensable. Pour l'harmonisation et la coordination des actions des acteurs sur le terrain, le cluster Education Mali, opère auprès des intervenant pour la collecte des données de qualité afin d'apporter une réponse adéquate aux difficultés et défis qui se posent. Par conséquent, les acteurs expriment un besoin de renforcement des capacités aux différents mécanismes de collecte et de partage d'information et les techniques d'évaluation rapide.

C'est pourquoi, Save the Children, organise des sessions de formation des acteurs clés du cluster Education que sont les conseillers à l'orientation, CDPEC (Chef de Division Examens et Concours) des Académies et autres personnes pertinentes sur les thématiques suscitées afin de rendre plus opérationnel le cluster selon les besoins énormes dans toutes les régions d’urgence (Kidal, Ménaka, Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou et Koulikoro) où le cluster intervient pour la collecte des informations.