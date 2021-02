Centre du Mali : visite du Chef d’état-major de la Force de la MINUSMA, le Général Pierre-Joseph GIVRE

Du 3 au 5 février, le Chef d’état-major de la Force de la MINUSMA, le Général Pierre-Joseph GIVRE a effectué une tournée dans le Centre du Mali. Il s’est rendu successivement à Ogossagou, Douentza et Sévaré, au plus près des troupes de Casques bleus qui y sont déployées dans le cadre de leur mission d’appui à la protection des civils.

« Je suis venu voir les nouveaux contingents sénégalais et togolais, ainsi que les bangladais, pour les encourager et m’assurer de leur capacité à remplir leur mission. Je viens aussi, au nom du Commandant de la Force, les soutenir et leur rappeler la confiance placée en eux », souligne le Général. Cette visite intervient en effet, deux semaines après l’attaque odieuse perpétrée contre les soldats de la paix, et qui avait fait sept blessés aux environs de Dallah, dans la région de Douentza.

Cette tournée du Chef d’état-major avait une double dimension : faire le point de la situation sécuritaire avec les autorités maliennes dans la région et s’enquérir davantage de la situation des Casques bleus sur le terrain. Dès son arrivée dans la Venise malienne, le chef d’état-major de la MINUSMA s’est rendu à Ogossagou où il a d’abord, échangé avec les chefs coutumiers et notables des communautés locales qui lui ont fait part « d’échos très positifs de la façon dont la présence des Casques bleus rassure les populations locales et leur permet de vaquer à leurs occupations ».

Un témoignage de solidarité aux FDSM et aux Casques bleus

Après avoir fait le point de la situation avec la troupe présente à Ogossagou, Pierre-Joseph GIVRE a visité la base opérationnelle temporaire de la Force, où il a salué l’engagement et l’efficacité des Casques bleus du bataillon sénégalais qui y sont engagés dans le cadre de l’opération permanente dénommée Buffalo. « C’est une manière de venir, d’une part, rendre hommage aux hommes du bataillon sénégalais pour leur dévouement et professionnalisme et, d’autre part, constater in-situ le fonctionnement de cette base opérationnelle temporaire », un concept à travers lequel la Force adopte une posture plus réactive et plus proche des populations vivant dans des zones affectées par des tensions communautaires.

À Douentza et à Sévaré, il a aussi rendu visite aux acteurs principaux de la partie malienne à qui, avant tout propos, il a respectueusement exprimé sa solidarité aux blessés et ses condoléances aux familles des victimes, à la suite de la lâche attaque perpétrée à Boni contre les Forces armées maliennes, le 3 février dernier. « Ces attaques qui touchent les populations, les forces maliennes et les forces étrangères, y compris la MINUSMA, ne doivent pas rester impunies, » a martelé le Général.

Maintenir la dynamique des opérations coordonnées avec les FAMa…

Dans la région de Douentza, le Chef d’état-major a rendu une visite de courtoisie au préfet, en présence des chefs de peloton respectifs de la Garde nationale et des eaux et forêts afin de leur témoigner de l’engagement continu de la MINUSMA à les accompagner dans la réalisation de leurs missions régaliennes au service des populations. « La Force de la MINUSMA va continuer à coordonner des opérations avec les FAMa pour contribuer à la diminution des actes de violence sur les populations civiles et pour faciliter le retour à une vie normale au sein des communautés », a expliqué le Général Givre.

Le Préfet, M. Massa SANGARE, qualifie de « très fructueuses et encourageantes les discussions entamées avec le Chef d’état-major de la Force de la MINUSMA. Cela suscite beaucoup d’espoir d’apprendre le renforcement de la collaboration avec les FAMa pour protéger les civils ». Cette coordination rentre également dans le cadre de l’opération Mongoose, dont les questions tactiques ont, entre autres, meublé les échanges entre le Chef d’état-major et les différentes unités de la Force onusienne sur place.

…pour réduire les violences perpétrées contre les populations civiles dans le respect des droits de l’homme

De retour à Sévaré, le Général GIVRE a été reçu par la Cheffe du bureau régional de la MINUSMA, Mme Fatou THIAM. Avec le Général, Mme THIAM a discuté de la situation générale dans le centre du Mali, avant de l’introduire chez le Gouverneur de la région de Mopti, le Colonel-major Abass DEMBELE. Aux termes de sa visite, le chef d’état-major a aussi rencontré le Commandant de la sixième région militaire, le Colonel Youssouf TRAORE. Durant ces entretiens, plusieurs sujets ont été abordés, parmi lesquels le renforcement des capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité maliennes, la protection des civils, la restauration de l’autorité de l’Etat, la confiance entre l’Etat et les populations, la réduction de la violence communautaire, le processus de désarmement et démobilisation, l’augmentation des effectifs des FAMas, l’appui de la MINUSMA aux autorités de la transition dans l’organisation des élections. À ces occasions, la représentante régionale de la MINUSMA a rappelé que le dialogue et la cohésion sont une étape clé pour venir à bout des violences communautaires. Soulignant l’étroite collaboration entre la MINUSMA et les autorités régionales, le Gouverneur s’est exprimé en faveur d’une stratégie globale de sécurisation, avec l’appui des Forces partenaires du Mali.

Plus loin, le Général Givre a renouvelé l’engagement de la Force onusienne à maintenir la dynamique des actions coordonnées avec les FAMas et a plaidé en faveur du respect des droits de l’homme par ces dernières. « Il s’agit d’une question primordiale dont le respect par les Forces de sécurité maliennes, contribuera fortement à asseoir la crédibilité et rétablir la confiance vis-à-vis des populations civiles et des partenaires internationaux », a-t-il encouragé.