Cadre de programmation conjointe de la reponse des Nations Unies au Covid19 au Mali

I. Sommaire Exécutif

Le 31 décembre 2019, les autorités locales de Wuhan (Chine) ont signalé un groupe de cas de pneumonie qui se sont avérés être causés par un nouveau Coronavirus (2019-nCoV) qui a provoqué une épidémie sans précédent en Chine. Le 30 janvier 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré la récente épidémie de COVID-19 comme une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC).

Au 12 Mai 2020, au Mali, 730 cas de contamination au COVID-19 sont confirmés., incluant 14 décès.

En réponse à la crise liée au COVID 19, le Gouvernement du Mali a formulé un Plan d'action national pour la prévention et la réponse au COVID-19 et mis en place des mesures pour limiter la propagation du virus au Mali La pandémie du COVID-19 affecte profondément le Mali. Ces effets indirects sont potentiellement beaucoup plus dévastateurs que ses effets directs En plus des défis sanitaires, humanitaires et politiques causées par le COVID 19, on peut anticiper que la pandémie aura des effets socio-économiques négatifs et durables, y compris sur l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.

Le présent cadre programmatique vise : a) Soutenir de manière conjointe et cohérente la mise en œuvre du Plan d’Action Global de riposte à la crise du COVID -19 du Gouvernement aussi bien en matière de préparation, de prévention et de réponse au COVID 19 et b) Proposer et soutenir des mesures de mitigation et de relèvement aptes à amoindrir les impacts de la crise sur les conditions de vie des populations en général et sur celles des groupes les plus vulnérables en particulier (personnes âgées, indigents, femmes, jeunes, personnes handicapées , migrants, réfugiés etc.)

La Stratégie de préparation, de réponse et de relèvement à la crise sanitaire du COVID-19 du SNU s’inscrira dans les orientations stratégiques du CREDD, du PRODESS, du PSIRC, au plan d’action national en réponse au COVID-19 et sera particulièrement articulée au nouveau Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (UNSDCF 2020-2024), et la Préparation et Réponse Humanitaire Pays.

Les Nations-Unies fourniront un appui multisectoriel comportant six axes stratégiques s’articulant autour de la Prévention, la Réponse et le Relèvement, notamment, contenir la propagation actuelle, renforcer les actions de prévention pour la survenue de nouveaux foyers ; renforcer les actions de prévention pour éviter de nouveaux foyers de contamination ; renforcer la communication sociale pour un changement de comportement et un engagement communautaire durable ; protéger les communautés, accroitre leur résilience et améliorer leurs moyens d’existence ; renforcer le système de santé et coordination de la logistique et appuyer la continuité d’assistance humanitaire critique.

La coordination et le suivi de la mise en œuvre du cadre de programmation conjointe de la réponse UN au COVID-19 reposera sur le mécanisme fonctionnel de coordination de l’UNSDCF 2020.

L’Equipe Pays du SNU assurera l’orientation, la coordination et le suivi de la mise en œuvre des différents axes stratégiques du Cadre. Elle s’appuiera sur les six groupes de travail inter-agences en place.