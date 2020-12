Burkina Faso, Mali et Ouest du Niger - Aperçu Humanitaire (à la date du 23 novembre 2020)

La situation humanitaire dans la zone frontalière du Mali, du Burkina Faso et du Niger se détériore rapidement. 5,7 millions de personnes souffrent d'une grave insécurité alimentaire, due à l'impact conjugué de l'insécurité croissante, des chocs climatiques et de la pandémie de la COVID-19. Dans les zones densément peuplées, telles que les sites de déplacés, où l'accès aux abris, à l'eau potable, à l'hygiène et aux installations sanitaires de base est insuffisant, les risques de transmission sont accrus. Parallèlement, l'augmentation sans précédent de la violence armée force davantage de personnes à fuir leur foyer, privant encore davantage les communautés vulnérables de services essentiels - notamment les soins de santé et l'éducation. Au total, 3 891 écoles et 146 centres de santé demeurent non fonctionnels en raison de la violence et de l'insécurité. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays a plus que quadruplé en un an pour atteindre 1,5 million, sans compter les 123 000 réfugiés. 10,8 millions de personnes au Mali, au Burkina-Faso et au Niger ont besoin d'une aide urgente en 2020. Pour soutenir les autorités nationales et locales, les partenaires humanitaires intensifient leurs opérations afin de fournir une assistance vitale aux communautés très vulnérables, tout en adaptant leurs programmes pour atténuer la propagation de la COVID-19. Des ressources supplémentaires sont nécessaires de toute urgence. En novembre 2020, 43 % des $ 1,08 milliard requis pour la réponse avaient été reçus.