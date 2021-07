Burkina Faso, Mali et Ouest du Niger - Aperçu Humanitaire (à la date du 19 juillet 2021)

Le contexte humanitaire dans la zone transfrontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger continue de se détériorer. Les tendances sécuritaires montrent une augmentation continue du nombre d'incidents depuis le début de l'année, avec 290 incidents enregistrés pour le seul mois de juin 2021 et ayant entraîné la mort de 509 personnes. La violence a de graves répercussions sur les moyens de subsistance fragiles et la capacité des personnes à subvenir à leurs besoins et met à rude épreuve les services sociaux de base déjà faibles. De plus en plus de personnes fuient leurs maisons en quête de sécurité dans les champs ou les villages voisins, parfois à plusieurs reprises. 1,8 million de personnes sont déplacées internes au Burkina Faso, Mali et Niger.

Au Burkina Faso, les régions les plus touchées sont le Sahel et le Centre-Nord avec près de 900 000 déplacés internes. Les déplacements à grande échelle ont un fort impact sur les ressources naturelles déjà rares, avec des conséquences négatives à la fois sur la population déplacée et les communautés d'accueil, menaçant la cohésion sociale. L'aide humanitaire est essentielle pour 10,8 millions de personnes, pourtant seulement 18% des fonds nécessaires à l'intervention ont été reçus.