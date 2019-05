Burkina Faso, Mali et Niger: Aperçu Humanitaire (A la date du 6 mai 2019)

Un regain de violences et l'insécurité grandissante ont provoqué une crise humanitaire sans précédent dans certaines zones du Burkina Faso, du Mali et de l'ouest du Niger. Dans toute la région, le nombre de personnes déplacées a été multiplié par cinq en un an. La crise touche les familles extrêmement vulnérables, aggravant l'impact de l'insécurité alimentaire, de la malnutrition et des épidémies. Les attaques armées visent directement les écoles et obligent à fermer les centres de santé, mettant en péril l'avenir de milliers d'enfants et privant les communautés touchées par la violence de services essentiels.

En 2019, 5,1 millions de personnes dans les régions concernées auront besoin d'une aide d'urgence, dont 3,2 millions au Mali, 1,2 million au Burkina Faso et 700 000 dans l'ouest du Niger. Pour soutenir les autorités nationales et locales, les partenaires humanitaires intensifient leurs opérations afin de sauver des vies et d'alléger les souffrances humaines. Les plans de réponse dans les trois pays prévoient une aide de 600 millions de dollars pour porter assistance à 3,7 millions de personnes. Quatre mois après le début de 2019, cependant, les plans de réponse ne sont financés qu'à hauteur de 19%, en moyenne. Au-delà de l’aide humanitaire d’urgence, une approche holistique coordonnée est nécessaire pour enrayer la propagation des conflits et améliorer de manière significative la vie de millions de personnes affectées.