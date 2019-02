Bulletin VBG a Baana Juillet -Décembre 2018

La dignité et la santé de la femme/fille au Mali

Au Mali les Violences Basées sur le Genre constituent l’un des sujets les plus inquiétants du moment. Les femmes, les filles et même certains hommes font l’objet de graves violations de droits dont les auteurs, malgré qu’ils soient connus, ne font l’objet d’aucune sanction. Cette indifférence s’explique par le poids des usages et des coutumes qui considèrent certaines VBG comme normales (les violences conjugales ainsi que les autres formes de VBG perpétrées par un membre de la famille). Lorsqu’un membre de la famille est mis en cause comme ayant commis une VBG, toutes les actions sont mises en œuvre pour que l’affaire reste familiale.

Ce qui fait que dans plusieurs cas les personnes survivantes ne sont pas remises dans leurs droits. Le fait de dénoncer un incident de VBG est considéré comme un acte attentatoire aux normes sociales. Cette injustice prime sur l’intérêt de la personne survivante. On assiste également à des cas où la personne survivante même lorsqu’elle est remise dans ses droits, ne vit plus une vie « normale » car elle est pointée du doigt à chaque fois qu’elle sort de sa maison. Ainsi la honte et la peur d’être stigmatisées font que certaines personnes survivantes de VBG n’ont plus envie de sortir pour vaquer à leurs occupations. Dans les zones de conflit où l’autorité de l’état est défaillante les personnes survivantes de VBG gardent le silence parce qu’elles ont peur que la dénonciation les expose davantage car non seulement les auteurs ne sont pas inquiétés juridiquement mais aussi ils peuvent revenir les faire subir des exactions encore plus graves. Les résultats de l’enquête réalisée par le Sous-Cluster en novembre 2018 sur les risques de VBG et la connaissance du système de référencement montrent que 50% des personnes ayant subi le viol n’ont pas demandé les services à cause de la peur de la stigmatisation et des représailles..