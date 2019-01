Bulletin VBG a Baana Janvier - Juin 2018

La dignité et la santé de la femme/fille au Mali

Le Mali est un pays où les coutumes et les usages occupent une place très importante. De ce fait, certains comportements, bien qu’étant répréhensibles passent inaperçus car ils sont considérés comme des sujets tabous et leur dénonciation se heurterait à certaines normes sociales. Les Violences Basées sur le Genre n’échappent pas à cette considération. Les statistiques montrent que les Violences Basées sur le Genre perpetrées au sein de la famille, sont rarement dénoncées car cette denonciation entacherait l’image de la famille. La plupart des violences sont donc réglées à l’amiable dans le cercle restreint de la famille .Ainsi, beaucoup de personnes survivantes ne sont pas remises dans leurs droits ni pénalement, ni civilement. Le code pénal malien punit les violences basées sur le genre mais l’action publique est très rarement mise en mouvement à cause des barrières socioculturelles. Cette non-dénonciation impacte négativement non seulement la vie des personnes survivantes mais aussi la qualité de l’offre de services disponibles pour répondre aux Violences Basées sur le Genre.

En plus des barrières socio-culturelles, la situation sécuritaire précaire n’est pas de nature à favoriser l’accès aux services de prise en charge des cas de VBG malgré l’existence des pools nationaux de formateurs sur la gestion des cas de VBG ainsi que la gestion clinique du viol. L’absence de l’autorité de l’Etat dans certaines localités (par exemple la commune de Dialoubé dans la Région de Mopti) favorise la recrudescence des actes de VBG et spécifiquement des cas de viol qui ne sont très souvent pas déclarés par les personnes survivantes. Le silence ou le retard dans la déclaration des cas de VBG par les survivantes s’explique aussi par la peur de représailles, l’impunité et la méconnaissance de leurs droits sans compter la lourdeur et le coût des procédures judiciaires.

De Janvier à Juin 2018, les acteurs du monitoring de protection ont rapporté 509 cas d’incidents de protection perpétrés dans les régions humanitaires du Mali. On note que 12% des personnes survivantes sont des femmes et des filles ayant fait l’objet de violations de droits humains telles que les viols, les agressions physiques, l’extorsion de biens, et les violences psychologiques.