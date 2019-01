Bulletin trimestriel du système d’information sanitaire de routine du Mali (décembre 2018)

Le bulletin trimestriel d’information sanitaire présente le niveau de certains indicateurs clés du Mali à travers le logiciel District Health Information Software version 2 (DHIS2). Cette parution est le quatrième numéro et prend en compte les données du troisième trimestre 2018, extraites à la date du 11 décembre 2018. Une légende a été appliquée aux tableaux ayant trait à la performance du rapportage des données (complétude et promptitude) avec un code couleur (verte, jaune et rouge) pour faciliter l’appréciation de l’atteinte des objectifs. Les régions dont les indicateurs sont en jaune ou en rouge doivent entreprendre des actions correctrices pour améliorer leur performance.

QUALITE DES DONNEES

Complétude des rapports

Le taux moyen de complétude nationale reste faible dans l’ensemble par rapport à l’objectif fixé, malgré une légère amélioration du taux de disponibilité des rapports attendus des CSCom (89%), CSRéf (77%) et hôpitaux (75%) contre respectivement 88%, 68% et 74% pour le trimestre précédant. Il est important de noter que Kidal et Ménaka n’ont pas fournis de données pendant la période pour les CSRéf.