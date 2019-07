Bulletin TAPSA – Sahel n°1, juillet 2019

Voici le premier numéro du bulletin d’information sur le projet TAPSA-Sahel. Le principal objectif de cette publication est de vous informer sur les activités menées par les 11 organisations partenaires de ce projet et par sa coordination régionale. Ce numéro présente le projet dans son ensemble, une sélection d’activités menées par les organisations partenaires et quelques ressources pour faire du plaidoyer et se documenter sur l’agroécologie paysanne.

1. Présentation du TAPSA-Sahel

Le programme TAPSA - Transition vers une Agroécologie Paysanne au service de la Souveraineté Alimentaire – est mis en œuvre par le CCFD-Terre Solidaire (https://ccfd-terresolidaire.org), la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement > www.sidi.fr) et 29 partenaires issus de 5 zones géographiques : le Sahel (11 partenaires), l’Afrique des Grands Lacs (5), les Pays Andins (6), le Timor Leste (5) et l’Afrique du Nord/Moyen Orient (2). Lancé en avril 2018 pour une durée de 4 ans, cofinancé par l’AFD, ce programme vise à appuyer, au sein des territoires ruraux et péri-urbains, une dynamique de mobilisation et de renforcement des sociétés civiles engagées pour une transition vers une agroécologie paysanne, afin de contribuer à la souveraineté alimentaire. Cet appui se manifeste via deux axes d’intervention :

• Le soutien et la promotion d’initiatives alternatives au système agricole et alimentaire mondialisé (expérimentations et pratiques agroécologiques et de gouvernance des territoires et ses ressources dans les territoires ciblés) ;

• L’animation d’une dynamique collective pour promouvoir et défendre l’agroécologie paysanne comme vecteur de transformation écologique, économique et sociale.

Le projet TAPSA-Sahel, volet régional sahélien du programme TAPSA, regroupe 11 organisations partenaires intervenant dans 5 pays sahéliens : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal. Ce projet fait suite au Programme d’Appui aux Initiatives Économiques - PAIES - mis en œuvre au Sahel et dans les Grands Lacs (2016-2017), ainsi qu’au programme DIAlogue POlitique COncerté sur la sécurité alimentaire – DIAPOCO – mis en œuvre au Sahel (2014-2017). Les 11 partenaires impliqués dans le TAPSA-Sahel sont soutenus dans leurs initiatives de pratiques agroécologiques dans les domaines suivants : production, gestion de la fertilité, filières agroécologiques, semences paysannes, gestion concertée des ressources naturelles, microfinancement et offre de financement incitative pour les pratiques agroécologiques. Tous les partenaires sont parties prenantes d’une dynamique collective sous-régionale et mondiale et participent donc à des activités transversales : rencontres, voyages d’échange, formations collectives, recherche-action.

Le projet TAPSA-Sahel met aussi en œuvre des activités de plaidoyer, de sensibilisation du grand public et de gestion des connaissances :

• Renforcement des capacités organisationnelles et appui à la structuration d’acteurs et de réseaux d’acteurs (plateformes agroécologiques nationales) ;

• Capitalisation des initiatives, recherche-action et partage d’expérience ;

• Information, communication et mise en réseau ;

• Éducation à la citoyenneté et solidarité internationale, plaidoyer auprès des décideurs politiques pour des politiques publiques agricoles et foncières en faveur des paysans.

Le projet TAPSA-Sahel est piloté par une coordination régionale composée de personnes issues d’Afrique Verte International et du Grdr ; elles constituent le comité de coordination qui assure les fonctions suivantes : coordination technique, suivi-évaluation, gestion administrative et financière, production scientifique, capitalisation, information - communication et mise en réseau. Ce comité accompagne les 11 partenaires dans l’exécution et la gestion des activités mises en œuvre dans le cadre du TAPSA-Sahel.