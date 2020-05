Bulletin épidémiologique hebdomadaire n°21 (Du 18 au 24/04/2020)

Fièvre hémorragique Congo Crimée :

Aucun cas suspect de fièvre Crimée-Congo n’a été notifié cette semaine.

La situation cummulée de la 1ère à la 21 ème semaine est de douze (12) prélèvements analysés dont sept (7) se sont révélés positifs.

Maladie à Coronavirus :

Sept-cent soixante-huit (768) prélèvements ont été analysés aux laboratoires de référence parmi lesquels cent-cinquante-quatre (154) se sont révélés positifs au test de COVID-19 dans les régions de :

Kayes : Quatre (4) cas dans le district sanitaire de Kéniéba ;

Koulikoro : Neuf (9) cas dans les districts sanitaires de Kalaban Coro (6) et Kati (3) ;

Sikasso : Quatre (4) cas dans le district sanitaire de Koutiala (4) ;

Mopti : Vingt-trois (23) cas dans les districts sanitaire de Bankass (1), Douentza (2), Mopti (19) et Koro (1);

Tombouctou : Cinquante-quatre (54) cas dans les districts sanitaires de Tombouctou (51) et Goundam (3) ;

Gao : Deux (2) cas dans le district sanitaire de Gao ;

District de Bamako : Cinquante-huit (58) cas dans les Communes I (6), II (7), III (2), IV (20),

V (2) et VI (21).

La situation cumulée de la 1ère à la 21ème semaine est de quatre mille huit cent deux (4 802) prélèvements analysés dont mille trente (1 030) confirmés et soixante-cinq (65) décès soit une létalité de 6,31% et 597 guéris, 360 en traitement et 7 transférés en dehors du pays.

Dengue :

Aucun cas suspect de Dengue n’a été notifié cette semaine.

La situation cumulée de la 1ère à la 21 ème semaine est de deux cas suspects analysés à l’INSP dont un (1) s’est révélé positif.

Méningite :

Sept (7) prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) dont deux (2) de la semaine précédente des districts sanitaires de Kolondiéba (1) et Commune III (1) du District de Bamako ont été analysés parmi lesquels deux (2) se sont révélés positifs aux germes suivants : S. pneumoniae (1) du district sanitaire de Kolondiéba de la semaine précédente et H. influenzae (1) du district sanitaire de Kati dont le typage est en cours . Les cinq (5) autres prélèvements sont négatifs.

La situation cumulée de la 1ère à la 21ème semaine est de deux cent douze (212) prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) analysés dont quarante-un (41) se sont révélés positifs aux germes suivants : H. influenzae (20), S. pneumoniae (20) et N. meningitidis C (1). Les cent soixante-onze (171) autres sont négatifs.