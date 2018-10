Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire n°39 (du 24 au 30/09/2018)

Méningite :

 Dix-sept (17) prélèvements de LCR dont un (1) de la semaine précédente ont été analysés et se sont tous révélés négatifs. Deux (2) prélèvements des districts sanitaires de Kalaban Coro (1) et Kolokani (1) de cette semaine sont en cours d’examen.

 La situation cumulée de la 1 ère à la 39ème semaine est de cinq cent dix-sept (517) LCR examinés dont quatre-vingt-dix-sept (97) se sont révélés positifs : Streptococcus pneumoniae (56), Haemophilus influenzae b (23), Haemophilus influenzae non b (5), N. meningitidis C (4), N. meningitidis X (8), Streptocoque B (1) et les quatre cent vingt (420) autres ont été négatifs.

Rougeole :

 Vingt-huit (28) prélèvements de sang dont quatre (4) de la semaine précédente ont été analysés à l’INRSP parmi lesquels dix-huit (18) se sont révélés positifs dont quatre (4) de la 38ème semaine des districts sanitaires de Kita (2), Commune I du District de Bamako (2) et quatorze (14) de cette semaine des districts sanitaires de Bougouni (6), Sélingué (6), Kolokani (1) et Douentza (1).

Les dix (10) autres ont été négatifs. Six (6) prélèvements des districts sanitaires de Kati (5) et Commune VI (1) du District de Bamako de cette semaine sont en cours d’examen.

 La situation cumulée de la 1ère à la 39ème semaine est de neuf cent quatre-vingt-quatorze (994) prélèvements de sang examinés dont trois cent soixante-quatre (364) positifs et six cent trente (630) négatifs.

Fièvre jaune :

 Neuf (9) prélèvements dont trois (3) de cette semaine et six (6) des districts sanitaires de Koulikoro (2), Niéna (1), Bandiagara (1) et Mopti (2) de la semaine précédente sont en cours d’examen.

 La situation cumulée de la 1ère à la 39ème semaine est de cent cinquante-huit (158) prélèvements analysés qui se sont tous révélés négatifs.

PFA :

 Six (6) cas de PFA non suivis de décès dont zéro (0) confirmé ;

 La situation cumulée de la 1ère à la 39ème semaine est de cent quatre-vingt-douze (192) cas, zéro (0) décès.

TNN

 Un (1) cas de tétanos néonatal (TNN) non suivi de décès détecté par la Commune IV en provenance du district sanitaire de Kati a été notifié par la Direction Régionale de la Santé du District de Bamako.

 La situation cumulée de la 1ère à la 39ème semaine est de six (6) cas, quatre (4) décès.