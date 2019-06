Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire n°24 (Du 10 au 16/06/2019)

Méningite : Neuf (9) prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) dont quatre (4) de la semaine précédente des districts sanitaires de Bougouni (1), Koutiala (2) et Commune VI du District de Bamako (1) ont été analysés au laboratoire national de référence (INRSP) parmi lesquels trois (3) se sont révélés positifs aux germes suivants : H. influenzae (2) dont le typage est en cours des districts sanitaires de Koutiala (1), Tombouctou (1) et S. pneumoniae (1) du district sanitaire de Koutiala. Les six (6) autres se sont révélés négatifs.

La situation cumulée de la 1 ère à la 24 ème semaine est de deux cent quatre-vingt-sept (287) prélèvements analysés dont cinquante-trois (53) positifs aux germes suivants : S. pneumoniae (33), H. influenzae b (10), H. influenzae non b (2), H. influenzae (4) en cours de typage, N. meningitidis C (3), N. meningitidis X (1) et les deux cent trente-quatre (234) autres négatifs