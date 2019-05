Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire n°19 (du 06/05 au 12/05/2019)

Méningite :

Quatorze (14) prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) dont quatre (4) de la semaine précédente dont zéro (0) décès et zéro (0) confirmé.

La situation cumulée de la 1ère à la 19ème semaine est de deux cent vingt-sept (227) prélèvements analysés dont quarante-six (46) positifs aux germes suivants : S. pneumoniae (30), H .influenzae b (9), H .influenzae non b (2), H .influenzae (1) en cours de typage, N.meningitidis C (3), N.meningitidis X (1) et les cent quatre-vingt-un (181) autres négatifs.

Rougeole :

Vingt- sept (27) prélèvements de sang ont été reçus cette semaine à l’INRSP portant à trois cent soixante un (361) le nombre de prélèvement en instance d’analyse.

La situation cumulée de la 1ère à la 19ème semaine est de quatre-cent soixante-sept (467) prélèvements analysés dont deux centsoixante un (261) positifs et deux cent six (206) négatifs.

c. Actions entreprises suite à l’augmentation du nombre de cas dans les districts sanitaires - la prise en charge des cas ;