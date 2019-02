Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire n°07 (du 11 au 17/02/2019)

• Méningite :

Douze (12) prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) dont cinq (5) de la semaine précédente ont été analysés à l’INRSP parmi lesquels deux (2) se sont révélés positifs des districts sanitaires de Ouélessebougou (1) au S. pneumoniae et Kalaban Coro (1) à H .influenzae dont le typage est en cours et les dix (10) autres ont été négatifs. Les prélèvements des districts sanitaires de Niéna (1) et Kati (1) sont en cours d’examen.

La situation cumulée de la 1ère à la 7ème semaine est de soixante-dix-huit (78) prélèvements analysés dont dix (10) positifs aux germes suivants : S. pneumoniae (6), H .influenzae b (2), H .influenzae (2) et les soixante-huit (68) autres négatifs.

• Rougeole :

Vingt-un (21) prélèvements de sang dont onze (11) des semaines précédentes ont été analysés à l’INRSP.

Dix-sept (17) se sont révélés positifs des districts sanitaires de Markala (2), Kati (1), Sikasso (1), Bougouni (3) de la semaine précédente et Kati (9), Kolokani (1) de cette semaine, les quatre (4) autres se sont révélés négatifs.

Treize (13) autres prélèvements des districts sanitaires d’Ansongo (6), Banamba (1), Sefeto (1), de la semaine précédente et Kayes (3), Koulikoro (1) et Commune II (1) du District de Bamako de cette semaine sont en cours d’examen.