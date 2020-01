BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE N°01 (DU 30/12/2019 AU 05/01/2020)

Φ Méningite :

Dix (10) prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) ont été analysés à l’INSP parmi lesquels trois (3) se sont révélés positifs aux germes suivants : S. pneumoniae (2) des districts sanitaires de Kadiolo (1), Kati (1) et H. influenzae (1) du district sanitaire de Sélingué dont le typage est en cours et les sept (7) autres sont négatifs. Ceux des districts sanitaires de Kolokani (1), Kolondièba (1),

Kalaban Coro (1) et Commune VI du District de Bamako (2) sont en cours d’examen.

Φ Rougeole :

Huit (8) prélèvements de sang dont deux (2) de la 52ème semaine de l’année 2019 des districts sanitaires de Mopti (1) et Yélimané (1) sont en cours d’examen.

Φ Fièvre jaune :

Cinq (5) prélèvements de sang de la 52ème semaine de l’année 2019 ont été analysés à l’INSP et se sont tous révélés négatifs. Les trois autres de cette semaine sont en cours d’examen.

Φ PFA :

Vingt-trois (23) prélèvements de selles dont vingt-un (21) de l’année 2019 sont en cours d’examen à l’Institut Pasteur d’Abidjan.