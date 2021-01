Bulletin de la Sécurité Africaine: Le puzzle formé par le JNIM et les groupes islamistes militants au Sahel

Composée d’une mosaïque d’entités opérationnelles, la coalition de groupes islamistes militants Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen cherche à dissimuler derrière un front apparemment uni les opérations de ses différents constituants au Sahel, de manière à empêcher toute réponse plus robuste aux actions qu’elle mène.

POINTS SAILLANTS

Bien qu’elle soit souvent considérée comme une entité opérationnelle à part entière, Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen (JNIM) regroupe en réalité plusieurs groupes islamistes militants dont les structures organisationnelles, les chefs et les objectifs diffèrent.

On estime que 75 % des actes violents attribués au JNIM sont le fait du Front de libération du Macina (FLM), actif dans le centre du Mali et dans le nord du Burkina Faso.

Les groupes qui font partie du JNIM ne jouissent pas d’un grand soutien populaire. En effet, ils ont exploité toujours plus les réseaux criminels locaux et, concernant plus particulièrement le FLM, ont perpétré des attaques contre la population civile.

Les évènements violents liés aux groupes islamistes militants au Sahel (au Burkina Faso, au Mali et dans l’ouest du Niger) ont été pratiquement multipliés par sept depuis 2017. Avec plus de 1 000 évènements violents recensés au cours de l’année précédente, le Sahel a enregistré la plus forte hausse d’actes extrémistes violents de tout le continent africain pour cette période1. La hausse des attaques a meurtri cette région : on y déplore environ 8 000 décès, des millions de personnes déplacées, un grand nombre d’attaques dirigées contre des fonctionnaires et des chefs traditionnels, des milliers de fermetures d’écoles et une activité économique considérablement réduite.

Les évènements violents attribués au JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans ou GSIM en français), que l’on constate depuis le nord du Mali jusqu’au sud-est du Burkina Faso, représentent plus de 64 % de l’ensemble des cas imputables aux groupes islamistes militants au Sahel depuis 2017. Le Front de libération du Macina (FLM) constitue de loin la faction la plus active du JNIM ; il opère depuis son fief du centre du Mali, pour s’étendre vers le territoire burkinabè.

Le JNIM fonctionne comme une organisation professionnelle au service de ses membres. Il donne l’impression d’être omniprésent et d’étendre inexorablement son emprise. Le fait de considérer le JNIM comme une entité à part entière alimente toutefois la perception erronée d’une structure unifiée sur le plan du commandement. Cette conception passe sous silence les réalités locales qui ont contribué aux activités des militants islamistes au Sahel. Penser que le JNIM serait une organisation unifiée fait le jeu des rebelles dont les motivations et les activités, mais aussi les vulnérabilités, sont obscurcies ou dissimulées. Le JNIM ne possède pas un seul QG, n’est doté d’aucune hiérarchie opérationnelle et n’est associé à aucun groupe de combattants susceptible d’être pris directement pour cible par l’armée. Alors, sachant que près de deux-tiers des actes de violence au Sahel sont imputables à ce groupe, prendre pour cible le JNIM ne s’apparenterait-il pas à simulacre de bataille ?