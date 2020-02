Bulletin d’information du pilier de la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l’ONU pour la MINUSMA - Numéro 3, décembre 2019 - janvier 2020

L’armée malienne reconstituée se prépare à gagner le Nord

Les FAMa reconstitués, composés d'ex-combattants du MOC (de la CMA et de la Plateforme) et des soldats de la FAMa sont arrivés le 11 janvier 2020 à Gao à destination de Kidal. 411 éléments destinés à Kidal sont actuellement dans le camp de la FAMa à Gao; 7 éléments rejoindront le convoi à Anefis (240 km de Gao); et 10 éléments sont déjà à Kidal. Ces ex-combattants du MOC feront partie d'un bataillon reconstitué de 428 hommes composé de 2/3 d'ex-combattants et de 1/3 de soldats de la FAMa.

Le retour des forces de sécurité à Kidal, une première depuis 2014, sera une affirmation du retour de l’État dans les territoires présentement entre les mains des rebelles, malgré la présence des forces Françaises et Onusiennes. Pour MINUSMA, ceci constitue une étape cruciale de la mise en œuvre de l’Accord d’Alger pour la paix, qui demeure un facteur clés de la fin de la crise au Mali.

Le bataillon reconstitué est chargé d'assurer la protection du gouverneur, les autorités intérimaires, la sécurité du camp du MOC et de participer à la sécurité globale de Kidal par des patrouilles conjointes avec la MINUSMA et Barkhane, et surtout il soutiendra le Processus d'intégration DDR. Le déploiement des bataillons de Gao et de Tombouctou, ainsi que de Ménaka, suivra après l'arrivée du bataillon à Kidal.

Trois radiers submersibles à Kidal : un projet de construction de longue envergure Doté d’un budget de plus de 300 millions de francs CFA, financé par le Canada, par le biais du fonds fiduciaire, C’est le plus grand projet piloté à ce jour par la MINUSMA dans la région de Kidal.

Le jeudi 12 décembre, le chef de bureau par intérim de la MINUSMA à Kidal Djibril Ndime a visité les chantiers de construction démarrés il y a quelques semaines dans la ville.

Ces trois radiers vont désenclaver la ville de Kidal qui fait face à de graves difficultés de fluidité du trafic surtout durant la saison des pluies. Les ouvrages situés dans les quartiers Tazarghaft et Aliou avancent selon le chronogramme établit à en croire Ibrahim Ag Mohamed, l’ingénieur responsable des chantiers.

Le responsable du programme de la Section Stabilisation et Relèvement de la MINUSMA à Kidal, a de son côté fait souligné : « On espère avoir un projet bien fait qui va aider à sécuriser la population car sur cet oued il y a souvent des incidents liés aux engins explosifs artisanaux. Nous sommes d’autant plus satisfaits que la population de Kidal accueille favorablement cet ouvrage, » a conclu Djibril Dime à l’issue de la visite.