Bulletin d’information : CICR au Mali - janvier 2020

En 2019, la situation sécuritaire s’est fortement dégradée au Mali notamment dans la région dite des « trois frontières ». Les populations, victimes de conflit et de violences, se sont massivement déplacées à l’intérieur du pays. La population en général subit également les effets des aléas climatiques.

Cette combinaison des conséquences du conflit et des aléas climatiques a exacerbé les tensions et aggravé la pauvreté des communautés déjà vulnérables. En effet, l’insécurité ambiante et la criminalité dans le Nord et le Centre a réduit l’accès aux terres de pâturage ou aux terres arables à des dizaines de milliers d’éleveurs et d’agriculteurs.

Cette situation particulièrement volatile et mouvante, illustrée notamment par des risques d’enlèvements et actes de braquage, limite l’accès de la plupart des acteurs humanitaires. Le CICR a été obligé de restreindre temporairement son rayon d’action et sa capacité de réponse, avec un impact sur les conditions de vie des personnes qui dépendent de l’assistance humanitaire dans plusieurs régions à des moments divers de l’année écoulée.

Malgré ces contraintes et difficultés, le CICR est resté engagé aux côtés des populations. En 2019, plus de 24 000 personnes ont bénéficié des distributions de nourriture et d’articles essentiels de ménage. L’accès à l’eau potable a été amélioré pour plus de 94 000 personnes alors que 152 000 patients ont eu accès aux soins de santé dans les centres soutenus.

L’année 2019 consacrait le 70ème anniversaire des Conventions de Genève, règles essentielles du droit international humanitaire (DIH). Aujourd’hui, il est plus que jamais nécessaire que les parties au conflit, que les acteurs de la violence armée, s’engagent à respecter et faire respecter ces règles. Ceci demeurera une priorité du CICR en 2020.

En 2020, le CICR maintiendra sa proximité avec les populations et renforcera leur capacité à faire face aux effets combinés du conflit et du changement climatique à travers une réponse humanitaire adaptée en combinant les actions d’urgence avec des projets de plus long terme qui permettent d’assurer un « impact humanitaire durable ». En outre, la prise en charge des blessés par armes ainsi que l’amélioration des conditions de vie dans les milieux carcéraux continueront de faire partie de nos priorités.

Même en ces moments difficiles, des lueurs d’espoir apparaissent. Fruit d’un financement humanitaire innovant, le centre de réhabilitation physique que le CICR a construit à Mopti ouvrira ses portes au cours de l’année qui vient. Des milliers de personnes pourront bénéficier de services de réadaptation de qualité sans parcourir de longues distances.

Regardons avec confiance vers 2020 et tentons tous ensemble de dissiper ces nuages noirs qui semblent s’accumuler sur le Sahel.

Bonne année à toutes et à tous !

Jean-Nicolas MARTI Chef de délégation