Bulletin d’information - 16 Jours d’activisme 2018

CONTEXTE :

La communauté internationale a célébré cette année la campagne des « 16 jours d’activisme » contre les violences faites aux femmes et aux filles sous le thème : « Orangez le monde : #Écoutez-Moi Aussi ». Lancée en 1991 lors du 1er institut international pour le leadership des femmes, cette campagne débute le 25 Novembre, « Journée Internationale pour l’Elimination de la Violence à l’égard des femmes et des filles », et se termine le 10 Décembre, «Journée Internationale des Droits de l’Homme ». Par ce thème, la communauté internationale voulait mobiliser les réseaux sociaux, les mouvements de défenses des droits des femmes et des filles, les activistes, les décideurs, les survivantes et les communautés pour faire connaître les souffrances des survivantes afin que des actions individuelles et collectives de prévention, de prise en charge et de réinsertion soient engagées telles que vise le thème national.

Le Mali, à l’instar de la communauté internationale, a aussi commémoré les « 16 jours d’activisme » sous le thème : «Orangez le monde : Tous unis à l’écoute des femmes et des filles survivantes de violences». Les cérémonies de lancement et de clôture de la campagne ont eu lieu respectivement le 27 novembre et le 13 décembre 2018 dans la salle multifonctionnelle du Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant, sous la présidence de la Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Dr Diakité Aïssata TRAORE.

Les invités à ces cérémonies étaient les représentants des Institutions de la République, des départements ministériels, des Agences du système des Nations unies, des services techniques, des collectivités, des ONG nationales et internationales, des associations, les hommes et femmes des médias, les artistes, les agents de sécurité.