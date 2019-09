Bulletin économique sur le marché des céréales en Afrique de l’Ouest, Numéro 37 – Août 2019

Editorial : La structuration du commerce des céréales fluidifie les échanges

Le commerce structuré est un processus commercial organisé et bien ordonné dans lequel tous les acteurs comprennent les règles du jeu et les respectent en vue d’une meilleure fluidité des opérations. Il garantit la transparence, offre de meilleures conditions de commercialisation, et améliore l’efficacité grâce à la réduction sensible des coûts de transaction pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. En effet le commerce structuré des céréales réduit considérablement les risques et les coûts pour tous les acteurs des chaînes de valeur céréalière.

Au niveau des agriculteurs par exemple, le commerce structuré les aide à contrôler le moment de mise en marché de leur production. Cela leur permet aussi d’obtenir des prêts en utilisant leurs céréales comme nantissement et de vendre à des prix plus élevés grâce à la possibilité de stocker dans des entrepôts et infrastructures de bonne qualité respectant les normes requises.

Pour les entreprises de transformation, cela garantit les approvisionnements réguliers, améliore et maintient la qualité des céréales mises à leur disposition. De plus le commerce structuré des céréales garantit la qualité des denrées tout en réduisant les coûts tout au long des chaines de valeur céréalières. En somme, le commerce structuré renforce le climat de confiance entre les différents acteurs et fluidifie les échanges au niveau national et sous régional.