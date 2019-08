Bulletin économique sur le marché des céréales en Afrique de l’Ouest, Numéro 36 – Juillet 2019

Editorial :

L’employabilité des jeunes de l’espace CEDEAO au cœur d’un atelier régional de formulation des programmes mobilisateurs des Organisations Professionnelles Régionales(OPRs) à Ouaga Le chômage massif et le sous-emploi des jeunes de l’Afrique de l’Ouest avec pour conséquences l’exode rural, l’enroulement dans des groupes extrémistes, l’émigration incontrôlée vers l’Europe, le banditisme et la criminalité, ont poussé la CEDEAO a adopté une stratégie régionale d’appui à l’employabilité des jeunes dans le secteur agrosylvo-pastoral et halieutique (ASPH) en avril 2019.

Afin de doter la région de programmes mobilisateurs pouvant créer des emplois décents et durables dans le secteur ASPH et les chaînes de valeur agro-alimentaires à au moins 30% des trois (3) millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, la CEDEAO grâce à l’aide financière de la Confédération Suisse appuie la formulation des programmes mobilisateurs des OPRs sur l’employabilité des jeunes.

Cet atelier régional tenu à Ouagadougou du 29 juillet au 02 août 2019, a réuni une douzaine d’OPR dont le ROAC, le ROPPA, l’APESS, RBM, WILDAF, AFAO, UOFA etc.

L’atelier a permis d’élaborer les éléments de contexte général et spécifique, du cadre logique et du cadre de mesure de performance du programme mobilisateur de chaque OPR engagé dans ce processus sous la facilitation du Hub Rural. Conformément à la feuille de route établie, le processus de formulation des programmes mobilisateurs des OPRs doit se boucler à la fin du mois d’août 2019.

