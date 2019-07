Avis aux médias : La Représentante spéciale des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés se rendra au Mali

New York / Bamako – La Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, se rendra au Mali du 9 au 13 juillet 2019. Sa première mission au Mali consistera principalement à évaluer l’impact du conflit sur les enfants, à renforcer l’engagement et le plaidoyer en faveur d’une meilleure protection des enfants avec toutes les parties concernées et à saisir les occasions de renforcer la protection des garçons et des filles affectés par le conflit armé.

Au cours de sa visite, elle rencontrera des membres du gouvernement, de la communauté diplomatique, y compris des organisations régionales, ainsi que des partenaires des Nations Unies et de la société civile. La Représentante spéciale participera également au lancement national de sa nouvelle initiative intitulée « Agir pour protéger les enfants affectés par les conflits » et rencontrera des enfants libérés par des groupes armés recevant des services de réintégration. Elle effectuera également une mission sur le terrain à l’extérieur de Bamako pour constater le travail des acteurs de la protection de l’enfance.

La mission de la Représentante spéciale est organisée en étroite collaboration avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et l’UNICEF.