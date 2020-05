Appuis multiformes de la MINUSCA aux efforts nationaux contre le COVID–19

L’appui à la réponse médicale, l’organisation de sessions de formation et sensibilisation sur les mesures préventives ainsi que le don de matériels aux autorités et aux populations ont marqué la contribution de la MINUSCA au plan national de lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) en République centrafricaine (RCA), entre le 6 et le 12 mai 2020.

« A Bria, le bureau de la MINUSCA a pratiquement achevé la réhabilitation du centre d’isolement et le remettra aux autorités sanitaires dans les tous prochains jours. Le centre compte cinq chambres ainsi qu’un espace pour les prélèvements installé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés », a annoncé mercredi en conférence de presse, le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro. Lors de ce briefing hebdomadaire, le porte-parole a également cité les formations dont celles destinées aux leaders religieux, femmes et jeunes de la Plateforme des confessions religieuses de Centrafrique, débutées le 5 et qui s’achèveront le 28 mai.

Concernant les sessions de sensibilisation organisées notamment à Bangassou, Bouar, Kaga-Bandoro et Bria, en coordination avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les directions régionales de la santé, le porte-parole a indiqué que toutes les couches de la population sont touchées. « A Bria par exemple, huit sessions de sensibilisation sur les mesures préventives contre le COVID-19 et le plan local d'intervention dans la Haute-Kotto ont été organisés à l’intention de 91 personnes dont 12 femmes du programme de réduction de la violence communautaire. Parmi les bénéficiaires, il y a sept éléments du FPRC ainsi que des jeunes associés à ce groupe armé », a-t-il précisé. Les porte-paroles de la Force et de la Police ont également annoncé des activités de sensibilisation organisées au profit de la population et de leurs partenaires.

Le porte-parole de la MINUSCA a également évoqué la contribution des bénéficiaires du programme de réduction de la violence communautaire de la Mission dans la production de matériels destinés à prévenir la propagation de la pandémie. « A Kaga-Bandoro, 600 masques ont été confectionnés et remis au préfet de Nana-Gribizi, dont 100 ont été acheminés à l'hôpital préfectoral et 45 autres mis à la disposition du clergé catholique. A Bossangoa, plus de 500 savons ont été produits par une association de 15 femmes et seront remis lors des sessions de sensibilisation dans la Nana-Bakassa », s’est-il réjoui.

Au chapitre des droits de l’homme, au cours de la période entre le 6 et le 12 mai, la mission a documenté 11 incidents d’abus et de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ayant affecté 15 victimes. « La MINUSCA demeure préoccupée par les attaques dont ont été victimes des acteurs humanitaires dans la préfecture de Bamingui-Bangoran », a dit le porte-parole, soulignant que les pillages et vols survenus après les violences du 29 avril pourraient nuire à la population civile, principale bénéficiaire de l’assistance humanitaire.

Faisant le point sur les activités militaires, le porte-parole de la Force, le Commandant Issoufou Aboubacar Tawaye, a souligné que la situation sécuritaire sur l’ensemble du territoire centrafricain reste relativement calme mais imprévisible. Dans le cadre de son mandat de protection des civils, la Force a mené un total de 3379 patrouilles dont 935 nocturnes sur le territoire centrafricain durant la semaine écoulée.

Pour sa part, le porte-parole de la Police de la MINUSCA, le Capitaine Léo-Franck Gnapié, a indiqué que dans le cadre de l’appui à la sécurisation des élections, une équipe de la Mission formée de la division électorale et UNPOL a récemment effectué une mission dans la préfecture de la Nana-Gribizi. Concernant le COVID-19, il a précisé que UNPOL est intervenue le 3 mai aux cotés des autorités pour empêcher une manifestation contre les mesures suspensives de certaines activités dans le cadre de la lutte contre la pandémie.